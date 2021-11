Gimnasia comenzó su semana de trabajo de cara a la edición 182 del clásico platense del domingo ante Estudiantes, por la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el que buscará recuperar su nivel tras el duro traspié sufrido la pasada jornada.



El plantel del Lobo retomó este martes los entrenamientos en el predio de Estancia Chica tras la caída 3-0 ante Argentinos Juniors, que condicionó su objetivo de ingresar a la Copa Sudamericana, por lo que apunta a la victoria ante Estudiantes en una nueva edición del derbi.



El DT Néstor Gorosito no repetirá el equipo que jugó en La Paternal, ya que tal como reconoció el propio entrenador decidió rotar el mediocampo y preservar varios titulares en vistas al encuentro ante el Pincha.



De esta manera, entre los once estarán Brahian Alemán, Manuel Insaurralde, Emanuel Cecchini, Johan Carbonero, Luis "Pulga" Rodríguez y Eric Ramírez, luego de ser preservados ante el Bicho.



En tanto, en la zona defensiva será evaluado Nicolás Colazo, con una distensión muscular; si no llega en condiciones físicas, su lugar en el lateral izquierdo será para el experimentado Lucas Licht.



La práctica formal de fútbol será jueves y viernes, posiblemente en el estadio del Bosque. Allí se verá el equipo que dispondrá Gorosito en lo que será su debut en un clásico desde su arribo a la dirección técnica del plantel de Gimnasia.



Por otra parte, el estadio Juan Carmelo Zerillo contará con 1.057 nuevas ubicaciones que se suman por la extensión de la Platea H "Néstor Basile", informó la institución platense.



Este martes comenzó la venta de plateas de cara al derbi platense en el estadio del Bosque, que con el aforo del 100% pasará a tener una capacidad de 24.500 espectadores.