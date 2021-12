Terminada la etapa de prueba en el juicio por el femicidio de Guadalupe Medina, la niña de 12 años que fue hallada en mayo de 2016 sin vida y con signos de abuso en una edificación abandonada de Villa Banana, mañana se conocerá el veredicto. El único acusado en el caso es Sergio Saravia, sobre quien Fiscalía y querella piden pena de prisión perpetua.

"En este juicio quedó claro que la muerte de Guadalupe Medina significó la mayor expresión de violencia machista", expresaron los querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Valentín Hereñú y Jorge Haurigot, que junto al fiscal Alejandro Ferlazzo pidieron pena de prisión perpetua por la figura de femicidio.

Saravia fue imputado dos años después del hecho, a poco de ser condenado por otro caso de abuso sexual que tenía muchas similitudes con el caso Guadalupe, y en la misma zona. Cuando se hizo el cotejo de material genético, dio resultado positivo.

"Las marcas de la violencia quedaron en el cuerpo de Guadalupe, marcas que le causaron sufrimiento, hasta su muerte por asfixia", indicaron los querellantes en el alegato de cierre del debate. "Una misma secuencia: agresión, violación y asfixia. Como dijo la otra víctima (quien sobrevivió al ataque) cuando se enteró que se relacionaba a Saravia con el hecho de Guadalupe, ahí todo cerró. Era casi lo mismo que le había pasado a ella".

Para los querellantes no hay dudas: "Toda la secuencia tuvo una clara connotación sexista que la enmarca en un contexto de violencia de género". Y agregaron que se trató de "un acto de cosificación, clara demostración de una relación desigual de poder, matriz de la violencia machista".

En ese sentido, plantearon que "es preciso comprender que para configurar ese contexto, no es condición que exista una relación previa entre el agresor y la víctima. Ni mucho menos que haya una repetición de hechos. Tampoco se requiere un dolo específico en el autor. Exigir ese plus subjetivo implicaría imponer requisitos que atentan contra la operatividad de la figura de femicidio, generando una

discriminación no habilitada por la ley", expresaron. "Saravia actuó con violencia sobre Guadalupe y, en ese contexto, la mató, reiteraron. Y apuntaron a "nombrar a la violencia machista por lo que es".