El parlamento británico aprobó la reintroducción del uso obligatorio de barbijo en transporte público, comercios y espacios cerrados a partir de este martes ante el surgimiento de la variante omicron. En tanto el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, habló en conferencia de prensa junto a su ministro de salud y la jefa del sistema nacional de salud (NHS) de Inglaterra. Johnson resaltó la importancia de una tercera dosis de refuerzo y aseguró que el objetivo de su gobierno es lograr la vacunación de todas las personas mayores de 18 para finales de enero 2022. Previo al anuncio del premier británico, la Agencia de Seguridad Sanitaria detectó 8 nuevos casos vinculados a la variante omicron.

Vuelve el barbijo



Con 434 votos a favor y 23 en contra el gobierno británico volvió a introducir el uso de barbijo en espacios cerrados. Mientras se llevaba adelante la votación, el premier Johnson, junto al secretario de Salud, Sajid Javid, y la directora ejecutiva del Sistema Nacional de Salud, Amanda Pritchard, ofrecieron una rueda de prensa para comunicar las nuevas medidas.

De acuerdo con Johnson, el principal objetivo de su gestión es ofrecer la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 a toda la población mayor de 18 años. El premier precisó que las autoridades priorizarán la inmunización de ancianos y grupos vulnerables, así como lo hicieron con las primeras dosis. En este sentido afirmó que los centros temporales de vacunación contra el coronavirus emergerán “como árboles de Navidad”, a su vez detalló que desplegarán personal militar (unos 400) para asistir a la NHS.

“Conozco la frustración que todos sentimos con esta variante de Omicron, la sensación de cansancio de que podamos volver a pasar por todo esto”, afirmó Johnson que a su vez remarcó que la posición del Reino Unido es mucho mejor en este momento de lo que fue un año atrás. El líder conservador aseguró que en este momento están tomando medidas de precaución “mientras nuestros científicos descifran el código de omicron”.

Más casos de la nueva variante



Esta semana el Comité de Vacunación e Inmunización del Reino Unido recomendó que se ofrezca a todos los mayores de 18 años una dosis de refuerzo y que el intervalo entre la segunda y la tercera dosis se reduzca a tres meses. En tanto, la Agencia de Seguridad Sanitaria informó que fueron detectados ocho casos nuevos de la variante Omicron en el Reino Unido, de los cuales seis fueron identificados en Londres. En total las autoridades británicas confirmaron 13 casos de la variante omicron, según confirmó el diario británico The Guardian.

Por su parte, la asesora médica adjunta del gobierno de Johnson y jefa de la Agencia de Seguridad Sanitaria, Jenny Harries, afirmó que según el Grupo Asesor Científico para Emergencias (Sage), si se detecta un rebrote significativo de casos de covid-19 se implementarán medidas como el teletrabajo, que actualmente está previsto dentro del plan B que preparó el gobierno. En una entrevista televisiva Harries también dijo que las personas deberían evitar relaciones sociales innecesarias previo a Navidad.



Según consigna The Guardian, Johnson se mostró en desacuerdo con la jefa la de la Agencia de Seguridad Sanitaria. Dijo que no quiere que las personas cancelen las fiestas navideñas o las actividades escolares de fin de año. "No vamos a cambiar las directrices sobre cómo deberías vivir tu vida, excepto en un par de aspectos. Se trata de ponerse un barbijo en algunos contextos, como el comercio minorista y el transporte público, para detener la transmisión", señaló Johnson a Sky News.



Variante Omicron



El Reino Unido contabiliza cerca de 145 mil muertes entre los 66 millones de habitantes. Hasta el momento el 80 por ciento de las personas mayores de 12 años tienen la vacunación completa y un 31 por ciento cuenta con la dosis de refuerzo.



En Europa algunos países ya aprobaron restricciones de viaje hacia Sudáfrica, una medida que fue criticada por el país africano y por la OMS que señaló que dicha medida tiene una eficacia limitada y además afecta vidas y economías. Sin embargo, el Instituto de Salud y Medio Ambiente (RIVM) de Países Bajos informó sobre la detección de Omicron en muestras tomadas el 19 y el 23 de noviembre, antes que Sudáfrica diera a conocer la nueva variante el 24 de noviembre.



En tanto Alemania dijo que registró un caso de Omicron en una persona que no viajó al exterior ni estuvo en contacto con alguien que haya salido del país. Portugal informó que 13 jugadores de fútbol de primera división estaban infectados con la nueva cepa y sólo uno de ellos estuvo en Sudáfrica. Omicron ya fue detectada en todos los continentes, incluyendo Canadá, Australia, Reino Unido y Alemania, aunque todavía no hay información sobre su circulación en países latinoamericanos.