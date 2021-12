Con Pablo Pérez siendo la guía del equipo y una defensa que no tuvo mayores dudas, Newell's le arruinó la noche a Boca. Porque se trajo un empate merecido y que dejó al rival sin acceder por ahora a plaza de clasificación a Copa Libertadores. Boca se acordó tarde de atacar y la Lepra falló en sus oportunidades ante Rossi. El punto le sirve de poco al rojinegro pero el sólido rendimiendo le ayuda para ganar en confianza en el tramo final de la temporada.

Un Newell’s seguro en la marca ante un Boca sin movilidad colectiva hicieron del primer tiempo un partido sin atractivos. No solo porque no hubo llegadas a los arcos, sino porque el local se repetía en sus intentos y la Lepra no coordinaba sus salidas para sorprender de contragolpe. Y en esa intrascendencia era Newell’s el que sacaba saldo positivo.

La necesidad de Boca de asumir el dominio del partido no lo ayudó a ser más que Newell’s. El suspiro de gol en la Bombonera apareció solo una vez en la primera parte. Cuando Salvio ganó por arriba un centro pasado desde la izquierda y su cabezazo lo desvió por arriba Macagno. El rojinegro extrañó a Scocco, baja a último momento por lesión muscular.

Maxi Rodriguez ingreso en el segundo tiempo y lucio su talento. Foto: Fotobaires.

Es que Newell’s no podía progresar en campo rival con la pelota. Lo hizo solo cuando Pablo Pérez tomó la conducción. Fueron jugadas puntuales que no lograron terminar en remate al arco, más allá de un disparo desviado de González. Pero en el cierre de la primera parte, la Lepra armó una muy buena jugada de pases hacia delante, combinación que inició Pérez y terminó con Garro frente al arco, hostigado en la marca, pero sacó un puntazo que desvió Rossi. Fue lo mejor que se vio en el partido.

Newell’s fue más entusiasta en el segundo tiempo y volvió a comprometer a Rossi. El uno de Boca dio rebote en un disparo de Giani y luego atrapó el cabezazo, forzado, del delantero leproso. Boca recién pudo asumir algunas de sus responsabilidades cuando Battaglia metió en cancha a Cardona. El diez colombiano marcó diferencias en sus primeras intervenciones y la Lepra pasó alguna zozobra en defensa.

Pero nunca se rompió la paridad. Funez probó en una corrida con remate sobre el primer palo que desvió Rossi y hasta el final la Lepra mostró ambición por ganar. Boca, por su parte, atacaba por obligación y en la desesperación se enredó en la confusión generalizada. Aunque el final tuvo las emociones que le faltaron al partido. Rojo estrelló un cabezazo en el palo, Macagno ganó un mano a mano y Sordo, frente al arco, remató fuerte y alto. El empate fue justo, aunque Newell’s se volvió con la sensación que el triunfo no estuvo tan lejos.

0 Boca

Rossi

Advíncula

López

Rojo

Fabra

Almendra

Campuzano

Ramírez

Salvio

Zeballos

Vázquez

DT: Sebastián Battaglia

0 Newell's

Macagno

Escobar

Calcaterra

Canale

Bittolo

Cacciabue

Fernández

Pablo Pérez

González

Garro

Giani

DT: Adrián Taffarel

Cambios: ST: Desde el inicio Campagnaro por Bíttolo (N), 11m Sordo por Giani (N) y Villa por Zeballos (B), 17m Maxi Rodríguez por González y Funez por Garro (N), 20m Cardona por Salvio (B), 30m Belluschi por Fernández (N) y 37m Pavón por Almendra (B)

Arbitro: Patricio Loustau

Cancha: Boca Juniors