Familiares, vecinxs y miembrxs de organizaciones sociales marcharon en la mañana de este lunes en la ciudad de Joaquín V. González hasta la Escuela Pedro B. Palacios y también a la Fiscalía que debe investigar las denuncias por abuso sexual a 7 niñas radicadas contra el maestro Herberto Hernán Avilez.

La movilización se hizo en reclamo de justicia para las víctimas; el mantenimiento de la detención del docente, que se agrave la acusación y se le perite su computadora y celular. Además los manifestantes exigieron al Ministerio de Educación que le quite la matrícula de maestro para que no vuelva a enseñar en otras instituciones educativas.

"Queríamos ver como habían caratulado la causa porque lo hicieron como abuso sexual simple y queremos que lo agraven. Es una cosa grave lo que pasó", dijo a Salta/12 la madre de una niña de 10 años de edad, que también acusa al docente. La mujer contó que todavía no se pidió una revisión médica para las niñas, y están a la espera de sus testimonios en cámara Gesell, "algunas madres no podemos dormir pensando que más es lo que pasó en ese grado", sostuvo. Además exigió que allanen la casa del maestro y que se le perite el celular y la computadora, ya que consideran que podría haber más víctimas.

"A mi hija la abrazaba y la apretaba, llevaba la mano de él de la cintura más abajo (de la niña). Ella le pedía que la suelte y no la quería largar. También le metía la mano en los pechos a las otras niñas", agregó la madre.

También dijo que se sintió revictimizada cuando fue citada a declarar el lunes último ante la fiscala María Celeste García Pisacic y que el abogado defensor del acusado, Pedro Brizuela, la sometía a preguntas respecto a lo que hizo o no hizo ella como madre, y como queja indicó que no se le había informado que podía ir con un abogado o una abogada.

El juez de Garantías Héctor Guzmán, que interviene en la causa, informó que se mantiene la detención del acusado en la comisaría del pueblo de Gaona, a 15 kilómetros de J. V. González. Negó que lo hayan trasladado a la ciudad de Metán, que era lo que se les había dicho a padres y madres.

Otra denuncia

Este lunes una joven que reside en J. V. González relató que fue víctima de abuso sexual en la infancia de parte de Avilez, cuando ella iba a la primaria en una escuela rural en el departamento Copo, de Santiago del Estero. Contó que este maestro abusaba de ella y de otra compañera.

La joven detalló que la directora de la institución comenzó a sospechar del maestro y las citó junto a sus padres y les consultó si el docente abusaba de ellas, pero ambas lo negaron porque habían sido amenazadas por Avilez. Pese a ello, indicó que la directora decidió apartar al maestro de la escuela.

La joven dijo que al conocer estas nuevas denuncias decidió contar que también había sido víctima. Si bien manifestó también que hizo la presentación ante la Justicia, el Ministerio Público Fiscal dijo que no tienen conocimiento de una acusación formal, aunque adelantaron que la citarán para que la radique o para testificar en la causa.

"Hemos exigido que se tomen medidas de esa denuncia (de la joven de Santiago del Estero) porque es el mismo acusado. Según lo que manfiestó, no la notificaron nunca", dijo a Salta/12 el padre de otra niña.

Indicó que las niñas manifiestan que fueron víctimas de tocamientos, pero contempla que quizás "no han contado todo". "Es un tema delicado, son chiquitas, hay que tener cuidado. Consideramos que la fiscal tiene que actuar, profundizar más las investigaciones", sostuvo.

Señaló además que al igual que otros padres y madres, decidió no enviar a las niñas a la escuela. "Considero que mi hija no está bien y volver al lugar donde esta persona estaba aprovechándose de ella no le va a hacer bien. Las nenas no quieren ir a la escuela, no tienen ganas, no se sienten bien, ponen excusas de que les duele la cabeza, el brazo. No voy a mandar a mi hija a seguir traumándola más", dijo. Añadió que dejaron constancia de esta situación en un acta en la que plasmaron sus reclamos este martes, frente a la vicedirectora de la institución.



Tanto este hombre como las madres de otras nenas, desmintieron que las pequeñas estén siendo contenidas por la escuela o el Ministerio de Educación. Dijeron que ese fue uno de los reclamos que realizaron a la escuela. "Fuimos a dejar constancia de que pedíamos que venga el ministro de Educación (Matías Cánepa) ante un hecho tan relevante y grave, para ver de qué manera este docente ha llegado a la escuela, supuestamente tenía un antecedente (en otra escuela de Santiago del Estero). Hasta ahora no hubo psicopedagogos ni psicólogos, algo formal no nos han ofrecido", indicó el padre. Además dijo que en su caso, su hija no tiene contención psicológica particular todavía porque están esperando que declare en la cámara Gesell.

Contra el abuso

El Movimiento Territorial Liberación Rebelde y el Movimiento Argentina Rebelde acompañaron la movilización. "Contra el abuso en la infancia, para que se escuche a lxs niñxs, por infancias libres", dijo la referenta del MTLR, Alicia Pomo. Contó que fueron hasta la escuela, donde padres y madres plantearon sus exigencias, y a la fiscalía, "para que se tomen medidas urgentes y se mueva la causa".

"Queremos que al docente le quiten la matrícula, porque va a ir a enseñar a otro lado, no tiene que volver a enseñar. Esta mañana (del martes) el funcionario del Ministerio de Educación, Correa (sería el director General de Educación Primaria, Jorge Correa), que vino a J. V. González, no nos quiso atender, lo llamaron desde la escuela para que se acerque pero no quiso ir", señaló la madre de una niña. Además se quejó de que la directora de la escuela, Gilda Pavón, tampoco las atendiera porque no estaba en la institución y llegó cuando ya se iban.

Añadió que la madre de un compañero de su hija también quería hacer una denuncia porque el niño le contó que vio cuando el docente manoseaba a las niñas y luego "el maestro lo tenía en contra a este chico". "A mi hija le han dibujado las partes íntimas de un varón (en su carpeta) y cuando me quejé con el docente lo quiso acusar al chico, pero no creí en eso. El niño no le va a hacer daño. Voy a llevar el dibujo para pedir en la Fiscalía que le hagan una caligrafía porque sospecho que lo pudo haber realizado el mismo maestro. Fue en septiembre. Le reclamé al docente pero no hizo nada, solo culpó al chico y dijo que también le había dibujado eso en el pizarrón", relató la madre.

Además "En septiembre, mi hija viene y me cuenta que el profesor le contó a ella y a los compañeros que él no dormía con la mujer, que dormían en camas separadas, ella me contó con la inocencia que tiene. Le dijo después al papá. Mi marido se enojó. Yo tenía que ir a retirar la libreta, pero nos tocó viajar a Salta por el control de mi hija y mi bebé. Cuando volví (el maestro) me llamó por teléfono para que vaya a retirar la libreta, fui y le reclamé, porque lo que dijo estuvo fuera de lugar, y no me contestó nada. Ahora el abogado de él me pregunta por qué no le dije a la directora", sostuvo la mamá e indicó que temía represalias con lxs niñxs.

"Otra niñita contó que el profesor además le contó como se hacían los bebés", señaló la madre. Manifestó que aunque siete niñas refirieron que el docente las manoseaba, una de ellas también relató que el maestro le dio "un beso en la boca".



"Mi hijita no está yendo a clases, ayer (lunes) la llevé a que entregue una maqueta y la retiré. No han sido capaces ni de preguntar por las chicas en la escuela desde el jueves", sostuvo la madre. Señaló que se enteraron que el martes pasado personal de ordenanza "vio que el maestro estaba manoseando a una chiquita". Ese día, "antes de retirarse, les dijo que había unas niñas que estaban hablando de él, pero que no les iban a creer porque eran unas mentirosas". "Era porque ya lo había denunciado la madre de una niña, que no iba hace dos meses a la escuela. La directora (al parecer) no sabía que la niña no iba. La vicedirectora fue a verla a la mamá de la nena, después fue el maestro a presionarla porque quería que le firme unos papeles. Ella le dijo que se vaya porque no lo quería ni ver", relató la madre.

La mamá añadió que "hay otra nena que hace tres meses no va a la escuela y no sabemos por qué". Dijo que denunciaron esto ante la fiscala García Pisacic para que investigue.