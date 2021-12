Luego de que el juez Martín Bava confirmara el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa que lo investiga por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, referentes de Juntos por el Cambio expresaron su repudio, compararon la situación con el reciente sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y pidieron una “justicia independiente”. Desde el Frente de Todos destacaron al fallo como un acto de justicia para con las víctimas.

No pasaron demasiados minutos desde que se conociera la noticia hasta que dirigentes opositores comenzaron a manifestar su apoyo a Macri y a rechazar la decisión del juez. Algunos de los primeros fueron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, quienes son querellantes por haber sufrido también espionaje durante el gobierno anterior.

“Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie”, sostuvo el jefe del gobierno porteño y afirmó confiar “plenamente en él”. “Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política”, añadió. Vidal se solidarizó con el ex presidente: “Ninguna persecución política nos va a intimidar ni frenar”, apuntó y expresó que “jueces como Bava nos avergüenzan”. Santilli también cuestionó el “claro tinte político” de la causa y sostuvo que no tiene “dudas de que Mauricio es inocente”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también compartió públicamente su opinión al respecto: “Velocidad para sobreseer a CFK, velocidad para procesar a Macri. Saquen sus conclusiones”, expresó y afirmó que “vamos a hacer funcionar las instituciones, para eso nos confiaron el voto”. Del mismo modo, el aún jefe del interbloque de JxC en Diputados, Mario Negri, preguntó si “alguien tenía dudas de que el juez Bava iba a procesar a Mauricio Macri”, ya que “la decisión estaba tomada de antemano”. “Así es la Justicia K, la misma que hace lo imposible para que la vicepresidenta jamás se siente en el banquillo”, sostuvo.

La alianza Juntos por el Cambio emitió un breve comunicado en el que repudió “enérgicamente” el procesamiento de Macri y calificó al juez Bava como “incompetente y cuyo accionar representa una vergüenza para todos los argentinos” al utilizar la “tragedia del ARA San Juan como herramienta de persecusión política”.

En la misma línea, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, sostuvo que esperan “que las instancias superiores resuelvan el procesamiento del ex presidente Macri con independencia, todo lo contrario a lo que hizo el juez Bava”.

Otros referentes, funcionarios y ex funcionarios que expresaron su apoyo a Macri y su repudio a la decisión judicial fueron Jorge Macri, que consideró “una vergüenza que se utilice a la Justicia para perseguir a quienes piensan distinto”; Paula Oliveto; Martín Tetaz; Hernán Lombardi; Waldo Wolff; Mariana Zuvic; Laura Alonso; Pablo Avelluto; Guillermo Montenegro; Martín Yeza; y Álvaro de Lamadrid, entre otros.

Frente de Todos

De parte del Frente de Todos, uno de los que se expresó al respecto fue el ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien consideró que “mientras debía buscar dónde estaba el submarino, el ex presidente usaba los servicios de inteligencia para hacer espionaje ilegal contra los familiares”. “Esperamos que la Justicia siga avanzando”, añadió.

También los diputados Rodolfo Tahilade y Leopoldo Moreau coincidieron en la importancia de la decisión del juez Bava: “Es un acto de justicia que Macri esté procesado por espionaje en una causa que no es de la grieta a pesar de que todo el coro de alcahuetes de Macri está saliendo a decir que la causa está armada”, sostuvo Tahilade. Mientras que Moreau dijo que “la impunidad no dura para siempre” y que “otra vez la sociedad por medio de sus instituciones está diciendo Nunca Más a los que quisieron volver a las prácticas del peor momento de la historia argentina”.