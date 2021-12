TEATRO

Imprenteros

Un clásico de la cartelera teatral porteña actual, esta obra documental con dramaturgia y dirección de Lorena Vega revisita el lugar perdido por tres hermanos: una imprenta del conurbano bonaerense donde se criaron rodeados de papeles, tintas, etiquetas, envases y guillotinas, que les fue arrebatada y a la que no podrán volver luego de la muerte de su padre. Con papeles, carpetas, folletos, mapas, bailes, y fotos la intención es trazar un hilo que hilvane los sucesos que llevaron a su cierre. La iluminación es de Ricardo Sica, el vestuario de Julieta Harca, y la escenografía de María Celeste Etcheverry. Con Lorena Vega, Sergio Vega, Federico Vega, Julieta Brito, Vanesa Maja, Juan Pablo Garaventa y Christian Garcia. Esta noche es la última de las dos realizadas este fin de semana en la recuperada sala de Mataderos.

Hoy a las 20, en el Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: desde $450.

La batalla de Angaco

“Hubo una Batalla. Hay, ahora, la voluntad de ponerla en escena, de intentar descifrar en qué medida esa Batalla fue (o es, o puede ser, o debería ser) una performance”. Así es como se presenta el aporte de Mariano Llinás a la Bienal de Performance porteña, que recupera el enfrentamiento entre unitarios y federales de 1841 a modo de feria de atracciones, reviviéndolo en formato performativo tanto como instalativo. Hay una aclaración: “Se advierte al público que la recreación no estará especialmente revestida de rigor histórico”. Las entradas para la performance deben reservarse previamente a través de la web del CCK. La instalación puede visitarse todos los días, sin necesidad de reserva, de 14 a 20. Hasta el domingo 19.

Viernes a la 18.30 y sábado y domingo a las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Mil inventos

Sucesor del delicioso Retiro espiritual (2017), hogar un proto-hit como su bolero “Cupido”, el flamante quinto disco de los Hermanos Butaca prescinde del tango y los ritmos folklóricos que venían exhibiendo en sus trabajos anteriores para confirmarse como un disco de rock y pop, a partir de una base de guitarras eléctricas, bajo y batería. Formados hace ya casi un cuarto de siglo, con una pausa de casi una década en medio, el dúo integrado por la voz de Germán Dominicé y la guitarra de Carlos Senin lejos de ser un clásico aún son un fascinante secreto a descubrir de la escena porteña. Acompañados Raúl Gutta en batería, Tavo Centurión en bajo y Rafael Varela en guitarra, los invitados del disco incluyen a Rafa Franceschelli en coros y producción artística, Juan Absatz en teclados, Guillemo Arrom en banjo, Julio Sleiman en guitarra y Verónica Bellini en acordeón.

Llama eterna

Acompañado por un video, este cover traducido de “Eternal Flame”, de The Bangles, es el nuevo simple de Pantrö Puto y los Sueños Raros, el proyecto solista de Manuel Sánchez Viamonte, guitarrista de El Mató a un Policía Motorizado. Asomó por primera vez dos años atrás, con el simple “Ow ow”, al que le siguió un disco completo, bautizado con el nombre del proyecto, que originalmente era casi un seleccionado del indie, con la participación de Mariano di Césare de Mi Amigo Invencible, Anabella Cartolano de Las Ligas Menores y sus compañeros de grupo Gustavo Monsalvo y Pablo Mena. Durante la cuarentena, Sánchez Viamonte comenzó a publicar online versiones acústicas y traducidas del pop de los ochenta, de donde emerge este nuevo lanzamiento, acompañado ahora por Fer Ortega en violín, Lu Cermelo en bajo y coros, Canki en teclados y Pablo Mena en batería.

ONLINE

Dopesick

Enfermedad, dolor, negocio. Las discusiones acerca del rol de la industria farmacéutica en el mundo contemporáneo no hicieron más que potenciarse y polarizarse luego de la aparición del covid-19. La serie producida y protagonizada por Michael Keaton, que puede verse en Star+, viaja al pasado reciente para reconstruir el caso real del opioide oxicodona, más conocido con el nombre comercial OxyContin, analgésico popularizado en los años 90 y de gran poder adictivo. Entre la necesidad de paliar los dolores crónicos de los pacientes y el negocio a escala mundial, los ocho episodios escritos por Danny Strong ponen el foco en la familia Sackler, dueños del laboratorio Purdue Pharma, a partir de la vida cotidiana de un doctor de un pueblo costero de Virginia interpretado por Keaton, cuyas recetas de una droga aparentemente inocua comienzan a tener efectos secundarios imprevistos en sus pacientes. En paralelo, el relato detalla los pasos del caso judicial que, hoy en día, continúa abierto.

Harlem

A pesar de no tener los brillos artificiales del Manhattan de Sex and the City, la nueva creación de Tracy Oliver (Girls Trip) no está exenta de estilo. Disponible en Amazon Prime Video, la serie sigue a cuatro amigas de Harlem en sus vidas cotidianas: una profesora ansiosa por iniciar una nueva relación, una cantante que dice lo que piensa en todo momento y lugar, una diseñadora de moda que no puede evitar enamorarse y una ingeniera en tecnología que siempre está en pareja. En plan comedia con pizcas de drama y protagonizados por Tyler Lepley, Meagan Good, Grace Byers y Shoniqua Shandai, los diez episodios vuelven a confirmar el inmenso atractivo de las historias centradas en la amistad femenina.

CINE

Isabella

En su película más reciente, ganadora de los premios al Mejor Director y a la Mejor Actriz (María Villar) en el Festival de Mar del Plata, Matías Piñeiro continúa con sus “Shakespeareadas”, en este caso basándose muy libremente en la comedia Medida por medida. Mariel (Villar) quiere a toda costa obtener el rol central de Isabella, pero a lo largo de los años no logra que sus presentaciones en diversas audiciones tengan el efecto buscado. Durante todo ese tiempo, la protagonista se cruza una y otra vez, en circunstancias muy diversas, con Luciana (Agustina Muñoz), una excompañera de teatro que va transformándose de a poco en una suerte de reflejo de su propia persona, no tanto una doble como “una sombra brillante”, en palabras del propio realizador. Con el estilo usual de Piñeiro (Viola, Hermia & Helena) los cruces, roces y choques de los personajes terminan armando un rompecabezas de personajes y situaciones registrados por la cámara siempre precisa del director de fotografía Fernando Lockett.

Rey Richard

Con el subtitulo de Una familia ganadora y dirigida por Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men), esta clásica biopic deportiva describe la relación entre Richard y Brandi –un matrimonio de clase esforzada, víctimas del prejuicio y el racismo–, y sus hijas Serena y Venus Williams, las súper estrellas del tenis internacional. La decisión de dejar de lado los grandes éxitos de las tenistas parece apropiada, y el film se concentra en su infancia y adolescencia, guiadas por su estricto entrenador y padre, interpretado por Will Smith, a su vez productor del proyecto a su esposa Jada Pinkett Smith. Un asunto de familia tanto dentro como fuera de la pantalla para una de esas películas inspiradoras y narrativamente tersas.

TV

Landscapers

El true crime nunca muere, aunque el caso de esta coproducción británico-estadounidense es particular por su tono cercano a la comedia negra. La protagonista es la cada vez más activa Olivia Colman, en el papel de Susan Edwards –acompañada por David Thewlis, marido en la ficción–, un matrimonio que ha atravesado la mediana edad y que, de un día para el otro, decide asesinar a los padres de la primera, enterrándolos en el patio trasero de su casa (de allí el eufemismo del título: “paisajistas”). Que la miniserie, de apenas cuatro episodios, esté basada en hechos reales le aporta a todo el asunto una capa aún más truculenta, aunque el estilo dista mucho de las convenciones realistas al uso. Escrito por Ed Sinclair, esposo de Colman en la vida real, el guion intercala escenas en color y en blanco y negro y utiliza escenas del célebre western A la hora señalada como elemento narrativo, apenas un ejemplo del cruce de realidades y fantasías que atraviesa toda la historia.

Lunes a las 23, por HBO.

Quinte & Sens

La señal Film & Arts continúa transmitiendo conciertos de manera exclusiva y hoy le llega el turno a este particular híbrido de música e imágenes creado por François-René Martin y Gordon. Con la participación de la Orquesta de París, Quinte & Sens es un “vasto fresco inspirado en los elementos, en el que la música y las imágenes interactúan con temas de Stravinsky, Debussy y Messiaen”, según afirma la presentación oficial del evento. Los cuatro elementos naturales aristotélicos son acompañados por un quinto, definido por el famoso filósofo en su Metafísica, mientras las imágenes de autopistas llenas de automóviles se rigen por el ritmo de La mer, de Debussy.

Hoy a las 19, por Film & Arts.