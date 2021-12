La despedida del fútbol de Maxi Rodríguez será el lunes pero los hinchas de Newell’s tendrán a partir de hoy la posibilidad de asegurarse un lugar en el Coloso del Parque. El expendio de entradas será por Puerta 6 y se ofrecerán ubicaciones en todos los sectores del estadio tanto para socios como para no socios. En cuanto al equipo, el partido con Banfield tendrá la presencia titular de la Fiera Rodríguez pero las bajas por problemas físicos del arquero Ramiro Macagno y el delantero Ignacio Scocco.

De 13 a 20, por Puerta 6, hoy se venden entradas para el partido del lunes a las 21.30 ante Banfield, en el cual Maxi Rodríguez jugará por última vez al fútbol profesionalmente. La despedida del último gran ídolo del parque Independencia anticipa un Coloso del Parque con ubicaciones colmadas, por lo cual es probable que hoy en la venta por boleterías se agoten populares y algunos sectores de las plateas, dado que el expendio se inició el martes exclusivamente por la web del club.

El socio ingresará con cuota de noviembre, sin necesidad de hacer reserva de lugar. Habrá hoy en boleterías populares no socios, aunque pocas disponibles. Para socios, se ofrecerán plateas y para no socios, por tratarse de la despedida de Maxi Rodríguez, la dirigencia dispuso destinar plateas para no socios, con valores que inician desde los 1500 pesos y ascienden hasta los 3300, según la ubicación. En caso de quedar esta noche un remanente al cierre de boleterías, las localidades sin vender se ofrecerán el lunes durante todo el día en la sede del parque Independencia.

Maxi Rodríguez será titular ante Banfield el lunes. Seguramente ingresará por Justo Giani, respecto al equipo que viene de empatar con Boca. Pero esta no será la única variante que probará mañana el técnico Adrián Taffarel. Porque Scocco está lesionado y no podrá volver. El delantero sufrió un desgarro en la Bombonera, el martes, mientras hacía los trabajos físicos de preparación para el juego que la Lepra jugó ante el xeneize. Y en el arco tampoco podrá jugar Macagno, quien por lesión muscular se pierde los dos últimos partidos de la temporada en Liga Profesional. En su lugar es más probable la vuelta de Alan Aguerre, quien se queda sin contrato a fin de año, que el ingreso del chico Barlasina.