Central llegará debilitado al partido de mañana con Lanús, donde pondrá en juego sus chances de clasificar a Copa Sudamericana. El equipo de Cristian González tendrá las ausencias por lesión de Damián Martínez y Lucas Gamba, está suspendido Emmanuel Ojeda, y además hay dudas sobre la presencia de Gastón Avila.

Otra vez el Kily debe desarmar el equipo titular, el que obtuvo los mejores rendimientos, en un partido trascendente para soñar con acceder a Copa Sudamericana 2022. Broun fue operado por rotula de ligamentos y será baja hasta el segundo semestre del año próximo. Juan Pablo Romero volverá a ser el arquero titular el sábado. Pero las novedades de la práctica estuvieron en las ausencias de Martínez y Gamba. El defensor no jugará los dos últimos partido del año y ante el granate lo reemplazará el chico Ulises Ciccioli. Mientras que Alan Marinelli conservará su puesto de titular dado que Gamba no se encuentra en plenitud física. Aunque en su caso no está descartado para el partido de la última fecha, frente a Huracán. Mientras que Mateo Tanlongo reemplazará al suspendido Ojeda en el mediocampo.

En el ensayo de fútbol de ayer en la defensa jugó el paraguayo Ricardo Garay en lugar de Gastón Avila. La presencia del mejor defensor que tiene el Kily es la gran duda para el juego de mañana. El zaguero central no está lesionado pero acusa una molestia muscular por cual no entrenó en la semana al ritmo de sus compañeros.

De esta manera mañana a las 21.30 el canaya en el sur bonaerense parará con Romero; Ciccioli, Almada, Avila o Garay, Blanco; Infantino, Tanlongo, Lo Celso; Vecchio; Marinelli, Ruben.