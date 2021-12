"En dos años, YPF va a producir más petróleo no convencional que convencional. A estos niveles de crecimiento, la empresa va a tener autoabastecimiento de combustible, en lugar de tener que importar el 20 por ciento del consumo de nuestras refinerías, como ocurre ahora", dijo el Presidente de YPF, Pablo González. Además, el directivo anticipó que la empresa va a aumentar un 30 por ciento sus inversiones en 2022 y recordó el problema logístico que enfrenta la industria del gas por la saturación de la capacidad de transporte de los gasoductos que llevan el recurso desde Vaca Muerta hacia los grandes centros de consumo. Asimismo, se refirió al proyecto de construcción del nuevo gasoducto entre Tratayén-Salliqueló-San Jerónimo.

González participó del panel "Energía para el desarrollo industrial y federal" organizado por la UIA en su 27 conferencia industrial. Lo hizo junto a Marcos Bulgheroni, CEO Pan American Energy Group, otra de las empresas líderes del mercado hidrocarburífero. Ambos coincidieron, como representantes destacados del sector petrolero, que el país debe aprovechar la "ventana de oportunidad" que ofrece la transición energética para producir más combustibles fósiles.

Transición

Uno de los temas que atravesó la charla fue el papel que tiene la Argentina en la transición energética y en particular la proyección de Vaca Muerta en ese horizonte. Para González, "el país tiene que plantear cuál es su punto de partida y aprovechar la ventana de crecimiento que vinculada a los recursos no convencionales".

Detalló que dos tercios de la producción de petróleo de YPF provienen de pozos convencionales, principalmente de la Cuenca del Golfo San Jorge. Por eso pidió "acompañamiento normativo para incentivar los pozos de baja productividad". "El vector de la transición energética en esta etapa del país es el gas: debemos lograr el desarrollo para que ustedes --en relación al público empresario-- sean más competitivos". Uno de los grandes temas en discusión en el Congreso es la nueva ley de hidrocarburos que elaboró el Gobierno.

En una línea similar, Bulgheroni consideró que "no tendríamos que pedirle el mismo esfuerzo a todos los países, ya que algunos no han alcanzado una intensidad energética similar al mundo desarrollado. Por lo tanto no hay una única transición energética sino muchas. Europa, por ejemplo, no tiene tanto recurso natural, tiene un problema geopolítico porque se resiste a estar limitado por el gas ruso y además es una región que emite mucho gas efecto invernadero. Por ende, tiene políticas más agresivas de renovables. En cambio, Medio Oriente y Rusia tienen grandes recursos hidrocarburíferos y por ello otra visión acerca de las políticas de mitigación. China e India son tan grandes y tienen decisiones políticas tan fuertes que van a hacer su propio camino".



El empresario agregó que "Argentina es un país que emite relativamente poco, tiene una matriz energética basada en el gas y cuenta con la fortuna de tener grandes recursos hidrocarburíferos. Tenemos la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y la tercera en gas".

Bulgheroni subrayó que "con el gas tenemos la posibilidad de generar en forma muy limpia electricidad y combinarla con eólica. Es un vector de desarrollo industrial muy importante tanto como generador de electricidad y también como parte mismo del proceso productivo, en la fabricación de aluminio, siderurgia, cemento y fertilizantes".

Cuello de botella

"No puede ser que no se haya planificado correctamente y que los gasoductos que hoy sacan el gas de Vaca Muerta estén saturados. El Plan Gas ha sido exitoso, el GNL en el mundo está 30 dólares y nosotros lo comercializamos a 3,55 dólares, pero no tenemos sistema de transporte para seguir creciendo", señaló González.

El directivo de YPF explicó que "la decisión que se ha tomado es avanzar en la construcción del gasoducto Tratayén-Salliqueló, cuyo financiamiento está definido en una mitad por el Presupuesto Nacional. La otra mitad se corresponde con la contribución especial a las grandes fortunas, por 500 millones de dólares". Agregó que "para el tramo Salliqueló-San Jerónimo estamos conversando con otras compañías a ver existe la posibilidad de obtener financiamiento".

Por otro lado, González se refirió a la situación de las energías renovables y planteó que "tenemos un cuello de botella parecido, una luz amarilla, porque no hay capacidad de transporte". Mencionó que YPF llegará en el corto plazo a contar con 400 megavatios de potencia instalada en renovables.