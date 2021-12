Vélez Sarsfield recibe este viernes a Patronato de Paraná con el objetivo de conseguir un triunfo para intentar terminar como escolta del campeón River Plate, en uno de los tres encuentros que darán inicio a la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El Fortín se encuentra en la cuarta posición con 38 puntos (al igual que Estudiantes de La Plata, su verdugo en la última fecha) y tiene asegurado su boleto a la próxima Copa Libertadores.



El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino podría finalizar en la segunda posición del torneo local en caso de conseguir dos victorias en las dos últimas fechas, y que Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia, segundo y tercero con 43 y 41 puntos, respectivamente, no ganen sus próximos compromisos.



El conjunto paranaense, en tanto, cayó goleado ante Godoy Cruz en la fecha anterior y se encuentra en el puesto 24° con 23 unidades. El partido se jugará desde las 21.30 (TV: TNT Sports) en el estadio José Amalfitani.

Ricky cuelga los botines

Pero la novedad en Liniers pasó por el mediocampista Ricardo Alvarez, quien este viernes anunció oficialmente su retiro del fútbol en Vélez, al que calificó como su "casa".

"Si bien es una decisión que vengo pensando desde hace un tiempo, me tocó convivir con lesiones y dolores durante mi carrera que me llevan a tomarla", comentó el ex Inter de Italia en el sitio oficial velezano.

"Es difícil porque me retiro en mi casa, en el lugar que elijo, donde crecí y nací. Siempre tuve el sueño de hacerlo acá y gracias a Dios se me está dando. Los problemas físicos me condicionaron durante toda mi carrera y cuando volví a Vélez me propuse estar al ciento por ciento. Lo pude disfrutar al principio y ahora no lo puedo disfrutar como quisiera. No quiero forzarlo. Llegó el momento", se lamentó Alvarez, que en el club ganó los títulos Clausura 2009 y 2011, y luego fue vendido en 12 millones de euros al Inter.

El volante también estuvo tres temporadas en Sampdoria, una en Sunderland de Inglaterra y otra en Atlas de México. Asimismo jugó el Mundial 2014 en Brasil, en el que se consagró subcampeón con Argentina, y sumó minutos en la victoria 3-2 contra Nigeria por la fase de grupos cuando reemplazó a Lionel Messi, en el complemento.



Instancia crucial para el Sabalero

Colón de Santa Fe será local este viernes desde las 19.15 (TV: TNT Sports) ante Atlético Tucumán, en el último partido antes del clásico contra Unión de Santa Fe y la final del Trofeo de Campeones ante River Plate, el 18 de diciembre en Santiago del Estero.

Dirigido por Eduardo Domínguez, el campeón de la Copa de la Liga Profesional, octavo con 36 puntos en el actual torneo, se presentará por última vez en el año en el estadio Brigadier General Estanislao López justo antes de afrontar los partidos más importantes del segundo semestre.



Por su parte, Atlético Tucumán está penúltimo con 21 unidades y lleva siete fechas sin victorias, con cinco derrotas consecutivas. La última también fue en Santa Fe, ante Unión por 3-0.



Mientras busca un reemplazante tras la salida del DT Pablo Guiñazú, el Decano seguirá bajo el interinato de Martín Anastacio.

El Tatengue quiere coparse

Unión de Santa Fe visitará desde las 19.15 (TV: Fox Sports Premium) a Central Córdoba de Santiago del Estero con el objetivo de conseguir un triunfo que lo mantenga en zona de clasificación a una copa internacional.

El Tatengue viene de vencer a Atlético de Tucumán en Santa Fe y se ubica en 13° con 31 puntos.



En la tabla anual para clasificar a las copas internacionales de la próxima temporada, el equipo del DT uruguayo Gustavo Munúa cuenta con 50 puntos (al igual que Racing Club) y se encuentra en el undécimo y último lugar que otorga un boleto a la Copa Sudamericana.



El Ferroviario, por su parte, viene de festejar una goleada ante Arsenal, se ubica 22° con 23 puntos y el técnico Sergio Rondina no podrá contar con el arquero César Rigamonti, tras la fractura de tres costillas y la fisura de otras dos que sufrió ante los del Viaducto, por lo que su lugar será ocupado por César Taborda.