ROSA NOLLY EN EL FAQ

Rosa Nolly es unx experimentadorx sonorx que vive en Buenos Aires, su instrumento principal es un saxo barítono intervenido con microluces que junto a su propio cuerpo conforman una escultura sonora y les podremos ver en acción durante el próximo Festival de Arte Queer en Casa Brandon. En la última edición del festival de música experimental Ruido en el CCK, éramos varies les congregades un sábado al mediodía en una franja horaria más bien difícil: 14:15 a 14:35. La cita para ver y oír la performance audiovisual de Rosa Nolly fue puntual y estricta en el Salón de Honor. En el fondo del mismo, justo delante de una altísima puerta doble hoja, veíamos el estoico set conformado por una tarima y un saxo peculiarmente dispuesto sobre ella; y a un costado un amplificador de instrumento eléctrico. Todavía entraba luz en la sala pero un minuto antes de la acción, varies encargades comenzaron a oscurecerla rápidamente. Acto seguido y con mucha seguridad Rosa abrió una de las hojas de la puerta, dejando entrar un corto y tímido haz de luz que desapareció al instante, cuando la cerró detrás suyo. Con su ancha remera musculosa negra se acercó a la tarima, se subió y como quien se dispone a jinetear a un animal salvaje aún dormido: comenzó con su set. "Esto es el resultado de una exploración muy micro sobre el saxo barítono y sobre la presencia.", nos dirá algunos días más tarde cuando le preguntemos sobre aquello que vimos y escuchamos (y vivimos). Rosa toca este instrumento de manera convencional desde hace muchos años pero nos cuenta que, además de trabajar en mejorar su técnica tradicional de ejecución, le interesa descubrir más: en el sentido de imaginar que se puede convertir en un dispositivo y que también se puede reinventar en términos sonoros y visuales. "Mi cuerpo dialoga con eso, lo activa, lo explora.", nos dice. No queremos spoilear aquello que se vivirá en futuros conciertos de este proyecto, pero es importante saber que el instrumento realmente es explorado desde inquietudes muy alejadas de la ejecución tradicional. Al punto de que la performer no emplea sus pulmones ni su boca para activar la sonoridad del instrumento. El mismo se convierte en una microescenografía, principalmente por efecto de las luces sensibles al sonido que lo revisten, de la cual les espectadores no podemos quitar la vista durante toda la acción audiovisual. Hipnotismo y sensibilidad. "Entonces en la obra está esa corporalidad también explorada con la idea de activar distintas aristas de la presencia, salgo del lugar de estar sentada como unx intérprete tradicional en un lugar fijo y juego en torno a ese dispositivo que irradia desde adentro y un poco lo muestro desde distintos lugares." Y vaya momento elegido para reflexionar sobre la presencia en este estado global contemporáneo, momento que bien podríamos denominar de transpandemia.

Texto: Aldo Benítez.

Rosa Nolly presenta su set audiovisual dentro del programa MIX 1 en el 4to Festival de Arte Queer este miércoles a las 21:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236, junto a Mailén Pankonin y el dúo español Negro Rossa Ruido. En el FAQ también habrá otros eventos como la visita a la muestra "Inventar a la intemperie" sobre desobediencias sexuales e imaginación política en el arte contemporáneo durante el sábado 4 en el Parque de la Memoria, instalación, performance y música en "Bienvenides al Edén", una visita guiada durante el domingo junto a Liliana Viola por un jardín del edén en miniatura y en su auténtica versión queer en Proa 21, un show acústico gratis de Barbi Recanati y otrxs artistas el jueves 9 de diciembre a las 20 en el Auditorio de Parque Centenario o las charlas "La disidencia como disciplina: ¿es posible queerizar lo queer?" con Brigitte Vasallo en diálogo con Vir Cano el lunes en el Centro Cultural España en Buenos Aires y otra con Bruce LaBruce por el estreno en Argentina de su última película, además de muchas más actividades. Programación completa en Instagram: @faqbrandon

FESTIVAL CULTURAL DISIDENTE JAURIA MUTANTE

Este fin de semana se realiza en la ciudad de La Plata la tercera edición del festival que trae talleres, feria, conversatorios y paneles, intervenciones, perfos, proyecciones, muestras, cachengue y mucho más, en un espacio disruptivo, transfeminista y disidente con la participación musical de Umpi - Coghlan, Ayelén Beker, Naty Menstrual, Javiera, Valen Bonneto, Lola Bajhan, Fifí, Michelle Lacroix, Avenvuelo, Popi y otres junto a las bandejas de Hormiga_dj2.0, V3lz, Exnovio, Ani Castoldi, Celia Alva, Tini3bla, Lovo, Gonzalien, N0Binari0, las perfos y hosteo de Noche Nacha, Glenda, Terminal tensión, Brindi + Shomboo, Voguers La Plata 007, Lestk Skeleton y Deltoya y los conversatorios mutantes con Franco Torchia, Juan Solá, Fer Guaglianone, Vir del mar, gaita nihil, Lara María Bertolini y Colectivo antroposex / Tian Caraballo. Además habrá talleres con val flores, Kinky Vibe, Red por el reconocimiento del trabajo sexual, Cria.turra y Fedde Thomas 007, muestras, intervenciones, proyecciones y sorpresas. Cronograma completo en sites.google.com/view/jauriamutante. Viernes 3 y sábado 4 de diciembre desde las 16 en el Olga Vázquez, calle 60 e/ 10 y 11, La Plata.

FIESTAS

La Wanda. Nueva edición de la fiesta cachengue con sonidos urbanos y las bandejas de DJ Mami, DJ Maru y shows de Flor Vigna, Dedé Romano y Beyla. Viernes 3 de diciembre a las 23:45 en Sala Siranush, Armenia 1353.

RECITALES

Ale Berón. El poeta y performer presenta “Ya Fe”, su nueva propuesta musical y disco, con cuatro temas hiteros y coreables junto a Facundo Mauro y Soft Wachin. Sábado 4 de diciembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Ale Zar. El cantautor adelanta en un show acústico las canciones de su próximo disco con Lu Martínez en guitarra, Joaquín Fridman en bajo, Nacho Cortez en percusión y Dalia Magia en flauta traversa. Viernes 3 de diciembre a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 2366.

CINE

Reina Hormona. Estrena la nueva película de Enzo Monzón, que transcurre en una casa de acogida para personas mayores de la comunidad LGTBI, en donde se producen hormonas de la felicidad. Performance en vivo sorpresa de Elektra Trash. Domingo 5 de diciembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TEATRO

La voz horrible. Monólogo musical autobiográfico dedicado a explorar la experiencia vocal de Fran Orcellet, un varón transgénero con discapacidad en cuya obra se busca la deconstrucción del arte y la “técnica vocal”, la empatía y el respeto por la diversidad, además de la inclusión artística de las personas con discapacidad. Viernes 3 de diciembre a las 22:30 en Cirujismo Espacio Cultural, Deán Funes 1267.

Kabaret Elektro Pank. Este sábado hay nueva función del mítico cabaret del under con protagónico de Emiliano Figueredo en la obra escrita y dirigida por Peter Pank, que evoca los poemas eróticos de Vera Valdor junto al electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Entrada a la gorra. Sábado 4 de diciembre a las 23:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Festival Internacional de Teatro y Discapacidad. Nueva edición en formato online y presencial, coincidiendo con la conmemoración del Día Universal de las personas con discapacidad y la presencia de Magda Ugalde, María René Díaz Andrino, el GTI Teatro de Todos de Miguel Cereceda Jolkiewsky y grupos de Mendoza, Córdoba, Bariloche, gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Programación completa en Instagram: @festivaldeteatroydiscapacidad. Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de diciembre desde las 18 en Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948.

LIBROS

Décimas Féminas. Se presenta el libro de versos criollos en clave feminista de Nayla Beltrán publicado por la editorial La mariposa y la iguana, que nace acompañado de un disco de recitados musicalizados con distintos estilos y géneros. Participan la poeta Gabriela Borrelli, la coplera, artista y activista trans Susy Shock y el payador Pablo Solo Díaz, junto a musiques invitades que grabaron el disco. Jueves 9 de diciembre a las 20 en Café Artigas, José Gervasio Artigas 1850.

Filosofía On Demand. Presentación del nuevo libro de Tomás Balmaceda: un recorrido entre la filosofía y las mejores series, con un encuentro para tomar algo y charlar sobre filosofía y nuestros episodios favoritos junto a Laura Belli y Danila Suárez Tomé, con la musicalización de DJ Rodrigo Espector. Sábado 4 de diciembre a las 18 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

FERIA

Revista Balam. La revista y plataforma independiente de fotografía contemporánea que busca la difusión de fotógrafxs que desean expresar y mostrar su trabajo para lograr un alcance libre de fronteras invita a un encuentro de fotografía independiente y feria de fotografía, con ventas de prints, revistas, fanzines, fotolibros y mucho más. Entrada gratuita. Sábado 4 de diciembre de 15 a 22 en Jorge Newbery 3824.

CONVOCATORIAS

Amor es amor. Se encuentran abiertas las inscripciones para el festival internacional de cine de diversidades y géneros 2022, que convoca a realizadorxs a participar con su cortometraje audiovisual para la 3º edición que se realizará los días 14, 15, 18 y 19 de febrero en la ciudad de Córdoba, Argentina. Se pueden enviar trabajos hasta las 23:59 del 1 de enero del 2022. Bases y condiciones en filmmakers.festhome.com/es/festival/festival-lgbtiq-amor-es-amor