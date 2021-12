Tras un llamado anónimo al 911, los investigadores pudieron llegar a una casa en Villa Albertina de un prestamista que sería conocido de Nancy Videla.

Según se conoció, un llamado al 911 de la hija de un hombre de 70 años, quien es el dueño de la casa que se está allanando ahora en Villa Albertina, donde afirmó que su padre tenía una "relación sentimental" con Nancy.

"Buenas tardes yo quiero aportar una información anónima de Nancy Videla. Esta chica iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa, no sé que relación tendrán ellos pero a mí me parecía sentimental. Ellos se ven hace unos meses, yo no quiero que den mi identidad porque estoy mal. Yo me entero el lunes por la tele y le mandé un mensaje y le pregunté si la vio", explica muy nerviosa la mujer.