El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó en la madrugada de este viernes el hallazgo del cadáver de una mujer en el allanamiento que se realizaba en un domicilio de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. El procedimiento formaba parte de la búsqueda de Nancy Videla, la joven de 31 años desaparecida desde el viernes.



Los investigadores llegaron a ese lugar gracias a una llamada anónima a la línea 911. En esa comunicación, una mujer asegura que "esta chica iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa, no sé que relación tendrán ellos pero a mí me parecía sentimental. Ellos se ven hace unos meses, yo no quiero que den mi identidad porque estoy mal. Yo me entero el lunes por la tele y le mandé un mensaje y le pregunté si la vio".

El hallazgo del cuerpo

“Encontramos un cuerpo, que aparentemente es femenino, hay que hacerle la identificación. Por toda la investigación que estábamos haciendo, estábamos convencidos de que ahí podíamos encontrarla, así que rompimos el contrapiso y encontramos un cuerpo femenino”, asseguró Berni.



El ministro agregó que “faltaría la identificación nada más”, pero que “todo hace pensar que es la persona que estábamos buscando”. Berni indicó que el propietario de la vivienda, un hombre de 70 años de nacionalidad paraguaya, aún no había sido arrestado y que se estaba “esperando la comunicación con la jueza para que nos dé la orden de detención”.



También precisó que el cuerpo se halló “en una de las habitaciones del fondo”, de la propiedad allanada, ubicada en la calle Bucarest 2531 de Ingeniero Budge, donde trabajaban efectivos de tres fuerzas policiales y de Bomberos de la Ciudad.



La orden judicial para allanar una propiedad de la mencionada localidad del sur del conurbano, fue firmada por el Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora, a cargo de Laura Ninni, ante un pedido de la Justicia de Capital Federal, a cargo de la causa por el paradero de Videla.

La denuncia anónima

El operativo en esa propiedad se montó el jueves alrededor de las 19, luego de que un llamado anónimo al teléfono de emergencias 911 alertara que la mujer buscada era amiga del dueño de la propiedad. Según la mujer del llamado, éste solía prestarle dinero para que ella pagara el alquiler de su casa. También dijo que creía que tenían una relación sentimental, lo que la habría llevado a sospechar acerca del hombre.Fuentes policiales informaron que, al acudir al lugar, los uniformados se entrevistaron con el propietario del inquilinato en el interior del mismo y, en esas circunstancias, advirtieron la presencia de cemento fresco en el contrapiso de una de las habitaciones, lo que indicaba que podía tratarse de una construcción reciente.Asimismo, voceros de la fuerza informaron que perros de la División Canes de la Policía Federal que realizaban rastrillajes en inmediaciones de dicho domicilio señalaron la propiedad.

La intervención judicial

El fiscal en lo Criminal y Correccional 27, Marcelo Munilla Lacasa, a cargo de la investigación por la búsqueda de paradero de Videla, fue informado acerca de lo acontecido en esa finca, por lo que solicitó al juez interviniente allanar el lugar.A su vez, el magistrado de la Ciudad de Buenos Aires, mediante exhorto, pidió a su par de Lomas de Zamora que autorizara el procedimiento, orden que recién llegó a la Policía a las 23 del jueves .Más temprano, buzos tácticos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad y de la Policía Federal realizaron un operativo en un arroyo del partido bonaerense de Lomas de Zamora orientado a la búsqueda de "ropa u otros y objetos personales" de Videla, aunque dio resultado negativo.Las autoridades también desmintieron que se hubiera llevado a cabo un allanamiento en la casa del novio de la joven, quien fue el denunciante de su desaparición. Fuentes policiales indicaron que ese joven nunca fue imputado y que el operativo en su casa se trató de una inspección de común acuerdo entre el joven y las fuerzas.

Las últimas apariciones de Nancy Videla

Nancy, quien trabaja como niñera para una casa de familia en el barrio porteño de Palermo, quedó registrada saliendo del edificio de sus empleadores, en la avenida Santa Fe 3770, la tarde del viernes pasado.



De allí se tomó un colectivo hasta la estación ferroviaria de Constitución, donde el registro de las cámaras difundidas este mediodía desde la policía porteña, muestran que Videla cruzó el hall de la terminal a las 17.36 para abordar el tren de la línea Roca rumbo a la estación de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense.



De acuerdo con un video de las cámaras de seguridad del centro de transbordo de la estación Lanús, media hora después, a las 18.12, la mujer subió a un colectivo de la línea 283 ramal B, con rumbo hacia su domicilio en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, pero nunca llegó.



Su novio aportó un intercambio de WhatsApp que tuvo a las 18.16, cuando Nancy le dijo: "Esperando el tren amor", aunque por los horarios de los videos y el recorrido de su celular, los investigadores la ubican en ese momento ya a bordo del colectivo, en la zona sur de conurbano.



Las antenas de celular captaron el teléfono de Nancy encendido por última vez en la zona de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora, a unas 17 cuadras de su casa y cerca del domicilio allanado donde esta madrugada se halló un cadáver.

Los datos de Nancy Videla, distribuidos para la búsqueda

La joven mide 1,60 metros, es de contextura física delgada, tiene ojos oscuros, piel clara y cabello rubio.A lo largo de estos seis días de búsqueda, través de las redes sociales, los familiares y allegados solicitaron que cualquier informaron sea aportada a los teléfonos 11-6759-8923 u 11-2240-7505, o a través de los hashtag #lomasdezamora, #lomasconectado o #villaalbertina.