Trabajadores manterxs denunciaron a funcionarixs de la Municipalidad de la ciudad de Salta ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por declaraciones con sesgo discriminatorio y estigmatizante en el marco del conflicto que de desató por la decisión municipal de impedir la venta ambulante en el microcentro de esta capital y en el Parque San Martín.

En la denuncia, lxs manterxs resaltaron que ese sesgo discriminatorio no se trató de hechos aislados, sino que han constituido una "verdadera campaña de la Intendencia dirigida a desacreditar a todos los vendedores ambulantes de la ciudad". Señalaron además que esto se hizo "sin miramientos sobre la grave crisis económica" que afecta particularmente a muchas trabajadoras y trabajadores informales y sin tener en cuenta sus necesidades de subsistencia.



"Es así que tanto la intendenta de Salta, como su jefa de gabinete (Agustina Gallo) y asimismo el Secretario General de SUTFRA (Sindicato Único de Trabajadores de Ferias), vertieron declaraciones públicas que no solamente son ofensivas contra nuestra dignidad y la de nuestra actividad laboral, sino que constituyen una auténtica práctica estigmatizante (al) vendedor y (a la) vendedora ambulante y por ende abiertamente discriminatoria", señalaron lxs manterxs. Añadieron que estos discursos han sido denigrantes e impropios por el rol que ocupan estos funcionarios y sindicalistas.

En la denuncia presentada en el Inadi se agregaron los links de los artículos periodísticos en los que se reprodujeron estos discursos discriminatarios. El pasado 12 de noviembre de 2021, en declaraciones difundidas por Radio Aries on line, Gallo se refirió a lxs vendedorxs ambulantes y manterxs como "quistes que hay que sacar", afirmando además que generan un “ambiente de mierda”.

El pasado 15 de octubre los y las trabajadoras de la venta ambulante fueron reprimidxs por la policía, alrededor de 60 terminaron detenidxs y al menos 29 recibieron imputaciones penales atentado a la autoridad, resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas.

Una de las manteras que pidió la intervención del Inadi por los discursos discriminatorios de funcionarixs es la referenta Rosa Girón, detenida e imputada aquella vez, a pesar de que no habría cometido ningún hecho de violencia. El "despeje" de lxs vendedorxs en el Parque San Martín fue una decisión de la intendencia luego del asesinato de Nahuel Vilte a manos de Rafael Falcón, cuando el primer joven intervino en momentos en que su hermana era golpeada por una pareja que le cobraba por el uso del puesto de venta. Desde esa fecha, el municipio tomó la decisión de no permitir que los vendedores se instalen en ese lugar.

Lxs manterxs señalaron que en octubre y noviembre circuló por diferentes medios un mensaje de la intendenta Romero en el que, en medio del contexto del conflicto con los vendedores ambulantes en la ciudad de Salta, expresa: "siempre vamos a estar del lado de la gente que quiere trabajar de verdad, siempre". Lxs vendedores ambulantes interpretan que la mandataria se refiere a ellxs y en general a quienes forman parte de la economía informal y de subsistencia como si no realizaran "un trabajo de verdad". "Denosta claramente nuestra actividad, descalificándola como si no fuera trabajo. No conforme con ello continúa manifestando: 'pero también es importante poner limite a las mafias', no cabiéndole duda a nadie en la ciudad que con ello se refiere implícitamente a nuestro sector", indicaron.

"Consideramos manifiestamente discriminatorio e indigno que la propia intendenta, no conforme con las medidas arbitrarias que han impedido nuestro trabajo en el centro de la ciudad y que tienen por fin llevarnos a zonas marginales (...), descalifique también nuestro trabajo y hasta lo criminalice, poniéndonos a todos en la misma condición de mafia", manifestaron lxs manterxs.



Asimismo, denunciaron que el 23 de noviembre el secretario general de SUTFRA, Walter Godoy, sostuvo en el medio Que Pasa Salta: "No podemos permitir que exista una actividad tan denigrante como el mantero", señalando además respecto de estos trabajadores que: "hay que reeducarlos, enseñarles que la actividad tiene que dejar de ser indigna y empezar a ser decente".

"En mi carácter de mantera de la ciudad de Salta, vengo a radicar la presente denuncia (con el) fin de que se tomen las medidas desde el Gobierno Nacional para evitar que estos episodios, que son alimentados por el odio y la discriminación social, se sigan repitiendo. Porque tales manifestaciones legitiman y promueven un clima de hostilidad y prejuicio en la sociedad, que generalmente repercute sobre los sectores más vulnerables. Y aun más inaceptable es cuando dichos mensajes de estigmatización son proferidos por funcionarios del gobierno o dirigentes sindicales", sostiene la denuncia radicada por Girón y que con texto similar también fue presentada y firmada por otrxs manterxs ante el Inadi.