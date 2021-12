La Escuela primaria 4602, Pedro Alfonso Tejerina, del paraje La Esperanza, en el departamento Rivadavia, fue tomada por padres y madres de estudiantes en reclamo porque la institución no tiene agua potable a pesar que desde hace tres años vienen pidiendo que se haga un pozo. Además, denunciaron que lxs niñxs pasan hambre porque falta comida y la que se les da tiene pocos nutrientes. También pidieron que se cambie a la directora actual, Silvia Carrizo.

El Ministerio de Educación de Salta informó a Salta/12 que el supervisor de la zona, Oscar Cruz, estuvo en la escuela interiorizándose de la situación, que habló con la directora y los padres y las madres y se están analizando los pasos a seguir.

Una joven cuyos hermanitos concurren a esta Escuela contó a Salta/12 que el establecimiento no tiene agua potable, pero pidió que no se difundiera su identidad, por temor a sufrir represalias.

En esta escuela lxs niñxs tienen clases en turno mañana y tarde y además funciona como albergue. La vocera especificó que la mayoría de lxs estudiantes son del paraje La Esperanza, por lo que van a clase y luego vuelven a sus casas, mientras que alrededor de 11 niñxs de otros parajes alejados como El Porvenir, Media Luna, Las Flores se alojan en el establecimiento escolar de lunes a viernes.

La mujer dijo que le vienen pidiendo a la directora que gestione la construcción de un pozo para la escuela, pero como no conseguió hacer esta obra y faltaba el agua, uno de los vecinos se la proveía. "Era mucha la cantidad de agua. Un vecino pidió que le colaboren por lo menos para la nafta del generador. Ella se enojó y dijo que al menos deberían hacer eso porque les corresponde como padres. Después por eso, los padres dijeron que harían el pozo y que ella consiga los materiales, ella dijo que prefería que lo haga una empresa", relató. Dijo que eso fue en 2019, luego en 2020, con la pandemia, se suspendieron las clases para lxs niñxs y el problema resurgió este 2021, cuando volvieron a la presencialidad.

"Este año cuando volvieron a dar clases, se manejaban con agua de lluvia que la directora hacía juntar y con el agua que le pasaban los vecinos. (La directora) Le exigía a los chicos que cuiden el agua que tampoco es potable ni saludable", contó la vocera. Añadió que desde septiembre vienen pidiendo reuniones a la directora, y que también hicieron notas al supervisor Oscar Cruz, quien por teléfono le dijo a un padre que se haría un pozo, sin precisar cuando.

Cruz aseguró a Salta/12 que en septiembre fue acompañado por técnicos de la empresa Aguas del Norte y que un encargado le explicó que "el pozo (existente en las cercanías) tiene cierta profundidad pero que se encuentra barro por lo cual no se puede extraer agua de la zona, decía que había que tirar miles de metros de manguera hasta el desemboque, que son 20 kilómetros aproximadamente para poder extraer agua potable", señaló. Asimismo, confirmó que hasta la fecha no hay pozo en la escuela y que además en la zona hay agua con arsénico.

El supervisor contó que recibió quejas por whatsapp de los padres y que fue a la escuela el 29 de noviembre, a las 8.55. "No se encontraban los padres. El testigo es el chofer, yo le dije que tocara la bocina para que los padres se acercaran. Hablé con la directora, se hicieron las actuaciones que había que hacer, que corresponden por ley. A la salida sí me encontré con cuatro o cinco padres, entre los cuales estaba el cacique. Ellos me manifestaron de forma verbal la situación de la institución, yo les pedí por favor que lo necesitaba por escrito para continuar con las actuaciones correspondientes. Uno de ellos se ofreció a darle nafta a otra persona para que me haga llegar la nota a la escuela de Santa Victoria en la que iba a estar en reunión con otros directivos de otras zonas, nunca recibí esa nota ", sostuvo.

Cruz también afirmó que ese día, cuando ya regresaba, recibió un pedido de auxilio de la directora "para que la saquen de la escuela porque los padres la había rodeado, la habían tomado como rehén supuestamente". Dijo que por eso se comunicó con la policía del municipio de Santa Victoria Este, en cuya jurisdicción se encuentra La Esperanza. para que vaya a ver la situación. "Ahí los padres manifiestan que yo nunca les he escuchado lo cual es totalmente mentira. Nosotros como gobierno, se le informa inmediatamente a mi superior, se están haciendo todas las actuaciones correspondientes", añadió.

Falta de alimentos

Los padres y las madres de lxs estudiantes también reclaman por la falta de alimentos en la escuela. "La directora no les lleva la mercadería, les da té con pan, al mediodía, arroz con dos (conservas de) caballas para 40 chicos. No tienen cena ni merienda, a veces les da té con pan y a veces nada", afirmó otra familiar. "Uno de los chicos le dijo a la madre que no quería ir más a clase porque sufría mucha hambre en la escuela. En el caso de mi hermano por más que mi mama le dé plata para que compre ahí comida no se consigue otra cosa para comer más que una galleta o una gaseosa", añadió.

El supervisor se preocupó de aclarar que los padres y madres no están enviando a sus hijos a la escuela. "Dicen que no tienen para comer, la escuela sí tiene la mercadería necesaria pero están pidiendo carne vacuna" y mientras hacen estos reclamos "no los envían a los chicos a la escuela, cuando realmente les está brindando el servicio de educación y de alimentación, pero como no la quieren a la directora entonces decidieron no enviar a los chicos a la escuela", sostuvo. Dijo además que el lunes seguirá con las actuaciones para determinar las responsabilidades que competen a la directora y a los padres y las madres.

Otra madre de estudiantes que concurren a esta Escuela aseguró que la directora les dijo que el gobierno le envía $14.000 y que ella pone aparte dinero de su bolsillo para los alimentos. "Ella podía hacer una nota para que le aumenten el monto del cheque para la escuela, es lo que dijo el supervisor", sostuvo la mujer.

La toma de la escuela comenzó el lunes último, y la gente afirma que estará allí hasta obtener una respuesta. Una de las manifestantes contó que tuvo que salir hasta el pueblo de Coronel Juan Solá (Morillo) para tener señal, mientras que La Esperanza continúa incomunicada, dado que tampoco cuenta con conectividad digital. "Solo se les pueden hacer mensajes por Radio Nacional, es el único medio de comunicación que tenemos. Y desde el Hospital de Alto La Sierra dejaron una radio por casos de emergencias a una vecina del paraje La Esperanza", precisó. "Los padres quieren estar todos los días por si alguien llega para darles una solución. El lunes y martes estuvieron prácticamente sin comer, después se organizaron para cocinar ahí, hay incluso bebés, todos los hijitos de los wichís están ahí", relató.

La mujer dijo que las familias "estaban sufriendo ahí con los chicos enfermos", ya que un bebé y un niño se descompusieron, y fueron asistidos por un agente sanitario que les dio suero y medicamentos. También ratificó que quieren un cambio de directora; aseguró que antes había otra directora que rendía cuentas a los padres y a las madres y que era atenta ante las necesidades de lxs niñxs y de la escuela, "lo que la escuela tiene es porque la directora anterior lo hizo", afirmó.

La vocera dijo que necesitan a una persona responsable en la dirección y que no esté a punto de jubilarse porque en ese último caso, que es el de la actual directiva, considera que no hay preocupación por la institución ni la comunidad.

"Hay un niño de sexto grado que no sabía hacer una suma, los chicos no saben prácticamente nada porque no tuvieron clases. En la pandemia no tuvieron clases, les daban cartillas pero no adaptadas a la zona, eran las que mandan de Buenos Aires, los chicos no entendían", señaló. La directora de la Escuela no respondió a la consultas de Salta/12.