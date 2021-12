Federico Villegas, el flamante presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es abogado y diplomático de carrera. Ingresó con honores al Servicio Exterior de la República Argentina en 1993. Fue designado Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra el 29/03/20, luego de ser trasladado desde Mozambique, donde se desempeñaba desde 2016 como Embajador de la República Argentina.

En la sede de la Cancillería Argentina prestó funciones en la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (1993-1995) y en dos oportunidades (2005-2007 y 2012-2015) fue Director General de Derechos Humanos, liderando delegación argentina en foros y organismos internacionales de derechos humanos.

Coordinó el proyecto con la OACDH para la elaboración del Primer Plan Nacional contra la Discriminación y el establecimiento del Centro de Políticas Publicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y del Centro Internacional de Derechos Humanos de UNESCO, ambos con sede en la Argentina. Dirigió varios proyectos de cooperación Sur-Sur en Derechos Humanos.

Representó a la Argentina ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y anteGAAMAC (Global Action Against Mass Atrocities Crimes). En el exterior fue Representante

Alternó ante la Organización de Estados Americanos OEA) en Washington D.C. (1995-2003) coordinando temas de derechos humanos y cooperación internacional, y fue Representante Alterno para MERCOSUR y ALADI en Montevideo, Uruguay (2008-2011) coordinando temas pequeñas y medianas empresas, temas sociales y políticos del proceso de integración regional, y aprobación de proyectos de convergencia estructural del Mercosur Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

Posee un Master of Arts in Liberal Studies (MALS) Cum Laude de la Universidad de Georgetown, EE. UU. y se especializó en desarme (United Nations Disarmament Fellow) y en derechos humanos (New College, Universidad de Oxford, Reino Unido, e Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia). Cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales sobre temas de desarme, derechos humanos y seguridad internacional. Durante 2020 y 2021 fue Presidente de la 6ª Conferencia del Tratado de Convenio de Armas (ATT) y de la Comisión de Comercio y Desarrolllo de UNCTAD.