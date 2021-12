La industria de Fondos Comunes de Inversión alcanzó en noviembre un pico de 3,4 billones de pesos en activos bajo administración. Se trata de un avance promedio mensual del 6 por ciento. En el acumulado del año, el incremento de los fondos fue del 83 por ciento en pesos y del 18 por ciento en moneda dura. De esta manera se publicó en un informe de la agencia de bolsa Portfolio Personal en el que se analizó la evolución del sector.

“Si hablamos netamente de los flujos de inversión, noviembre fue otro gran mes para los fondos. Sumaron unos 100 mil millones de pesos en nuevas suscripciones (netas de rescate). Fue el tercer mes de mayor flujo“, detalló el documento.

“Por su parte, medido en rendimientos, los fondos money market avanzaron un 32 por ciento en el año, seguido por los fondos de renta fija T+1 que lograron un aumento de entre 36 y 39 por ciento promedio -según sea más o menos conservadora la estrategia-“, agregó.

Además, los fondos CER, es decir los ajustados por inflación, registraron un crecimiento del 46 por ciento (con máximos de 54 por ciento), mientras que los Dólar Linked avanzaron a un promedio del 24 por ciento.

En el informe de la agencia de bolsa se precisó que en lo que va del año el patrimonio total de los fondos comunes de inversión aumentó 1,8 billones de pesos (83 por ciento). La comparación se hace contra el volumen de inversiones que tenían en diciembre del año pasado.

“A pesar de la volatilidad, la industria sigue creciendo”, se destacó. En el reporte se ofrecieron detalles de la composición de los fondos comunes. El 51 por ciento del market share se lo llevaron los fondos de Liquidez Inmediata, seguidos por los fondos de Renta Fij,a que ya representan un 34 por ciento de la industria. Entre ambas categorías concentran más del 80 por ciento del total.

Luego, el 7 por ciento del patrimonio se explica por los fondos de Renta Mixta, y un 4 por ciento por los fondos Pyme. Por último, con un 1 por ciento del total se ubican los fondos de renta variable y retorno total.

La búsqueda de cobertura fue uno de los elementos que despertó el interés en los fondos comunes de inversión, según Portfolio. Se sumaron 100 mil millones de pesos en noviembre, lo cual fue el tercer mes de mayor crecimiento neto después de octubre y julio. “Lo interesante a analizar fue lo ocurrido con el segmento Dólar Link que, por primera vez en lo que va del año, superó a los fondos de liquidez inmediata y de renta fija de corto plazo”, se indicó.

En concreto, los Dólar Linked explicaron en noviembre unos 56 mil millones de pesos del nuevo flujo de inversiones, seguidos por los CER con 26,6 mil millones. Ambas categorías por encima del promedio mensual de 4,9 y 10,7 mil millones de pesos, respectivamente.

En sentido contrario, los fondos de money market acumularon tan solo unos 21,6 mil millones, mientras los fondos de Renta Fija T+1 en pesos perdieron 17,3 mil millones. Estuvieron debajo del promedio mensual que se coloca en torno de 41,6 y 9,6 mil millones en cada caso.

“Luego de las elecciones, el atractivo por la cobertura del tipo de cambio no se disipó -aún después que no hubo, tras el mismo, un salto en el TC como algunos esperaban-“, consideraron en el informe de la agencia de bolsa.

Se agregó que “esto es producto de un escenario que no logró despejarse (y que incluye la ausencia de certezas en lo económico, cada vez mayores medidas restrictivas y negociaciones con el FMI que aún no parecen encaminarse, en un marco además de dinámica cambiaria explosiva). No obstante, y a pesar del particular movimiento en los flujos en las últimas semanas, la preferencia por los money market en el año es indiscutible”.