El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, informó la semana pasada que los docentes del nivel inicial, en carácter de interinos y suplentes, concluirían sus contratos el próximo 9 de diciembre. Desde el sector docente se manifestaron en desacuerdo con esta decisión y pidieron que se vuelva a contemplar el 17 de diciembre como fecha de finalización del contrato como se dispuso en el 2020

Docentes Agremiados de Salta, elevó ayer una nota al ministro Matías Cánepa, en la que asegura que la disposición es "totalmente arbitraria" y "trae un perjuicio económico tremendo en los ingresos de la familia" de los docentes involucrados. Ya que únicamente percibirán un estimado de $15 mil, que representa una tercera parte de sus ingresos habituales.

El profesor Luis Irusta, secretario Gremial y de Prensa de Docentes Agremiados, dijo a Salta/12 que la modificación en el cese de las contrataciones, que el año pasado fueron el 17 de diciembre, "practicamente es un ahorro del Ministerio de Educación a costillas de la necesidad de los docentes".

No obstante, desde la cartera provincial informaron a este medio que las designaciones caen cuando terminan el ciclo lectivo, que en el caso del nivel inicial, sería el 9 de diciembre. En referencia a la fecha que tomó la organización docente para el reclamo, el 17/12, afirmaron que fue una única excepción del año pasado. E indicaron que los interinos y suplentes, sí cobrarán los proporcionales de aguinaldo y vacaciones. Y recién en marzo, volverán a firmar las nuevas contrataciones.

Pero para el sindicato, la cartera no consideró la situación de los trabajadores que tienen "salarios a la baja ante un proceso inflacionario que licúa cualquier mejora salarial" dispuesta en la provincia y el país.

En agosto de este año, el gobierno de Salta cerró un aumento del 15% con los gremios docentes. De esta manera, la provincia alcanzaría un incremento del 51% para el 2021, ya que hasta julio había acordado un 36%. Con lo negociado, se superóbla paritaria nacional, que cerró en un 45,5%.

Desde la entidad sindical, insistieron en que se revea la decisión con el propósito de llevar alivio a los profesionales de la educación. "Lo único que hacen es perjudicar a los docentes porque es incomprensible la decisión ante esta problemática económica e inflacionaria que está llevando por delante a la clase trabajadora, en especial a los docentes", manifestó la autoridad sindical.

En la misma nota, también solicitaron una mesa de diálogo con el ministro de educación Cánepa y su equipo técnico, a los fines de abordar las problemáticas educativas "que necesitan un verdadero abordaje para brindar a los y las salteñas, la educación que se merecen sus y nuestros hijos".

Sostuvieron que la educación es una responsabilidad de todos los sectores, incluyendo a los respectivos ministerios, las entidades sindicales, las instituciones educativas, a los docentes, a los estudiantes y sus familias; por lo que, los funcionarios deben recordar la "obligación de dar respuestas educativas consensuadas".

Irusta dijo que existe un "destrato total contra los docentes y la comunidad educativa en sí". Lo que ya los lleva a pensar en medidas de fuerza para el año entrante. Precisamente, en agosto último, la provincia vivió un mes de paro y manifestación por reclamos salariales en distintos rincones de Salta, teniendo además un acampe docente en las puertas de la Casa de Gobierno, ubicado en el barrio de Grand Bourg.

"Una dejadez total"

Desde Docentes Agremiados de Salta, también apuntaron contra Cánepa y le dijeron que no es una pulseada política ni gremial-patronal, sino que es insistir en que el Estado "brinde una educación de calidad en igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos salteños". En ese sentido, y mediante el balance que están realizando del año, precisaron que no se trata de un reclamo netamente salarial sino que existe "una dejadez total" en cuanto al estado de las escuelas.

A modo de ejemplo, Irusta recordó la situación de la escuela Nº 4216 del paraje La Puntana, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia. Ya en abril de este año, Salta/12 dio a conocer el estado edilicio del establecimiento que preocupa sobre manera a los caciques de las comunidades wichí de la zona.

Techos de la escuela de La Puntana

En abril, el cacique Abel Santillán, afirmó que se ve que cuando llueve, el agua atraviesa los techos de la escuela. “El portón está hecho pedazos. Hay lozas que se están cayendo pedazo a pedazo. Y cada vez que empieza a llover empieza a gotear”, contó el referente.

Santillán, fue consultado nuevamente por este medio sobre el estado actual y dijo que "aún no hay nada concreto". "Supuestamente iban a venir, pero no hay nada todavía y no se está trabajando", precisó.

El Ministerio de Educación de Salta, aseguró a este medio que "en estos días están arreglando la losa" de la escuela y también, "estan trabajando para brindarles seguridad que era otro de los pedidos". Pero Santillán afirmó que aún nadie se comunicó con ellos y "todas las imágenes que mostré en abril, no han cambiado".

"Existe mucho peligro porque es posible que se genere un derrumbe", alertó el cacique, ya que las fotografías de los techos evidencian un alto grado de humedad. "No tenemos luz porque no andan bien las llaves", agregó. En la escuela de La Puntana, asisten alrededor de 500 estudiantes del nivel primario y secundario.