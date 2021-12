La Argentina, liderada por Diego Schwartzman y con una formación que incluye a cinco tenistas, competirá en el Grupo D junto a Grecia, Polonia y Georgia, en la tercera edición de la ATP Cup que se celebrará en Sidney entre el 1 y 9 de enero de 2022, según el sorteo efectuado este martes en Australia.



El certamen, que incluye a 16 países divididos en cuatro grupos, tiene inscripto al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, luego de varias semanas de especulaciones sobre si viajaría a Australia, vinculadas con la normativa de vacunación contra el coronavirus que hacían incierta su participación.



Djokovic, quien encabezará el equipo de Serbia, siempre se mostró contrario a vacunarse y nunca aclaró si finalmente lo había hecho, siendo que en Australia no dejarán ingresar a competir al que no esté vacunado.



En cuanto al equipo argentino, estará integrado por el "Peque" Schwartzman, Federico Delbonis, Federico Coria y los doblistas Andrés Molteni y Máximo González.



En la zona que le tocó a la Argentina estarán Grecia, encabezado por Stefanos Tsitsipas, Polonia, con Hubert Hurkacz como jugador más destacado, y Georgia, cuya principal raqueta es Nikoloz Basilashvili.



El certamen, que tiene como campeón defensor a Rusia, flamante ganador el último fin de semana de la Copa Davis, no contará este año con el español Rafael Nadal y sí estará el austríaco Dominic Thiem, quien no compite desde junio pasado debido a una lesión que sufrió en la muñeca derecha.





Así quedaron conformados los grupos





Grupo A: Serbia, Noruega, Chile y España.

Grupo B: Rusia, Italia, Austria y Australia.

Grupo C: Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Grupo D: Argentina, Grecia, Polonia y Georgia.

El certamen, que tendrá nueve días de duración, se jugará en el Ken Rosewall Arena y el Qudos Bank Arena de Sídney. En la fase de grupos se enfrentarán todos contra todos, siendo que los cuatro equipos que terminen en el primer puesto avanzarán a las semifinales para competir por el trofeo.



Cada equipo estará conformado por cinco tenistas y los partidos incluirán dos singles y un dobles. Cada jornada comenzará con los enfrentamientos entre los número dos de cada equipo de acuerdo al ranking mundial de la ATP, luego se medirán los número uno y finalmente se jugará el punto de dobles.