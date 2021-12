Con la reedición ampliada del primer libro de Luciana Reif (Lanús, 1990) se presenta en sociedad un nuevo sello editorial dedicado a la literatura contemporánea. A cargo de Matías Guillán, UOIEA! comenzó en 2018 como fanzine digital con entrevistas a autores locales y extranjeros, ensayos, cuentos, poemas y videopoemas y debuta ahora en la escena editorial con Entrada en calor. El libro toma su nombre del poema final, en el que una chica fantasea sobre la bicicleta fija en un gimnasio de barrio, mientras observa la rutina de ejercicios del joven que le gusta. Si bien el libro puede leerse como un ejercicio autobiográfico en verso sobre un linaje femenino, se incluye una sección de poemas sobre los efectos adversos de una ruptura amorosa, otra con postales de viaje y, también, la búsqueda cautelosa de una manera de decir después del “invierno de las lenguas”.



Abundan en Entrada en calor las referencias al pasado y la infancia (“Cuando era chica”, “Durante mi infancia”, “De chica le tenía miedo a los ladrones”) así como también al futuro, como pasa en el hermoso poema “Cuando mi hija con su cepillo de pelo nuevo” y en “No me verás morir, mamá”. Aquellos que están en presente son los que abordan la separación: “Ahora que no tengo / quien me abrace / mientras duermo / hundo mis manos / en la noche infinita, / revuelvo como si buscara / alguna prenda hecha a mi medida / en un canasto de liquidación, no consigo”. De modo coloquial y reflexivo, en los poemas se enfrentan temores, deseos y despedidas inminentes o por venir.

“Fue mi primer libro publicado, en 2016, y se encontraba descatalogado –dice la autora-. Me interesaba que siguiera circulando, porque inaugura mi trayectoria como escritora, como poeta, y me gusta reivindicar los comienzos. Por eso también me gustó la posibilidad que me dio Matías Guillán de relanzarlo y que los poemas renazcan, dialogando con el contexto actual. Ensamblo mi comienzo propio con el de UOIEA!, y es lindo ese espejo que se arma”. Algunos poemas de la primera edición quedaron en el camino y otros inéditos se sumaron.

Además de escritora, Reif es socióloga y becaria del Conicet. En 2017, con Un hogar fuera de mí, obtuvo el prestigioso Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe a la creación joven. “Empecé a escribir de muy chica, a los diez años compuse mi primer poema mientras viajaba en colectivo sola a la escuela primaria –cuenta-. Pero incluso cuando elegí mi carrera y empecé a estudiar sociología, todavía veía mi relación con la escritura como algo distante. Empezar el taller con Osvaldo Bossi me permitió hacerme cargo de la importancia que tiene escribir poesía. Años más tarde, sobre todo con la salida de Un hogar fuera de mí siento que pude fusionar mi ser poético con mi ser sociológico y escribir poemas que tienen una mirada social sin ser panfletarios”. Ese aspecto se advierte en el poema “La zafra”: “Peón golondrina conoce más que cualquiera el sabor / agridulce de la tierra, después de despojarla”.

Circunstancias de la vida de mujeres de tres generaciones –la abuela y la madre de la autora, además de ella- protagonizan los poemas. “No siempre las mujeres de mi familia tuvieron la posibilidad de elegir y seguir su deseo con tanta libertad como la que creo que yo tengo hoy en día –dice-. Me parece importante revisitar su historia y pensar en la potencia que mana desde el pasado. Creo que muchas veces voy de forma atropellada hacia el futuro y ellas me recuerdan la potencia de los comienzos”. Los vínculos familiares, una separación amorosa, las amistades y el erotismo forman parte de esta educación sentimental en verso. “Más que el feminismo como movimiento social, lo que influye en mi escritura es el hecho de ser mujer atravesada por todas las opresiones y condicionamientos a los que estamos sometidas desde la infancia. Esa mirada crítica del feminismo me permite revisitar tanto mi pasado como mi presente, e iluminar con una mirada poética determinadas vivencias”.

Actualmente, Reif prepara su tercer libro de poemas y su primera novela, que trabajó en el taller de Gabriela Cabezón Cámara. También tiene poemas inéditos que testimonian “los complejos años”, según cuenta, que atravesó como becaria del Conicet. “Escribimos para y con otres –destaca-. Y aunque la escritura sea una actividad solitaria, no deja de tener un sentido social y el trabajo con el lenguaje expande las posibilidades de un mundo mejor en comunidad”.

Entrada en calor

Luciana Reif

UOIEA!

78 páginas