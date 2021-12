Marcelo Gallardo anunció que brindará una conferencia de prensa este miércoles a partir de las 13:30, por lo que la expectativa de los hinchas de River es enorme para saber si el exitoso entrenador continuará en el club o anunciará su partida tras siete años y medio de gestión.

La palabra del "Muñeco" es la más esperada para los hinchas tras el título ganado en la Liga Profesional. El técnico no dio indicios sobre si se quedará o no, por lo que las especulaciones van en diferentes sentidos.

Gallardo, que asumió en River a mediados de 2014 y ganó dos Copas Libertadores, una Sudamericana, tres Copas Argentina y una Liga local, entre otros títulos, tiene contrato hasta fin de año y había anticipado que iba a esperar a las elecciones llevadas a cabo el fin de semana pasado para anunciar su decisión. Igualmente, todos los candidatos apostaban por su continuidad, por lo que el triunfo del oficialismo encabezado por Jorge Brito no le modificaba demasiado el panorama al DT. No obstante, el flamante presidente, pese a no haber asumido de manera oficial, ya se reunió con el técnico, lo que muchos conocedores de la interna riverplatense consideraban un buen augurio pensando en la continuidad de Gallardo.