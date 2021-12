Marcelo Gallardo, quien anunció su continuidad como entrenador de River, dijo que el volante Leonardo Ponzio aún no le comunicó si seguirá su carrera como futbolista, y que tomará la decisión "cuando crea correspondiente".



El técnico de River consideró "llamativo" el caso de Ponzio, quien fue despedido con todos lo honores por los hinchas el domingo pasado en el Monumental tras la derrota 3-2 ante Defensa y Justicia, ya que el futbolista no se pronunció al respecto.



"Lo de 'Leo' es una cuestión personal, fue algo llamativo, él nunca anunció nada y se dijeron cosas. Es el gran responsable de su decisión y la comunicará cuando lo crea conveniente", señaló Gallardo.



"Ponzio no tenía una decisión tomada, hubo mucha más expectativa de lo externo que de lo interno. El tomará la decisión cuando crea correspondiente", concluyó Gallardo en el River Camp.



Leonardo Ponzio, de 39 años, será tenido en cuenta para los dos partidos que le restan a River en el año: ante Atlético Tucumán, por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y el Trofeo de Campeones, ante Colón de Santa Fe, programado para el 18 de diciembre.

Por su parte, el presidente de River, Jorge Brito, publicó “Vamos por más River” en su cuenta de Twitter, luego del anuncio que Marcelo Gallardo hizo sobre su continuidad al frente del equipo en el predio de Ezeiza.

Brito, quien fue elegido presidente el último fin de semana con el 70 por ciento de los votos, recibió el llamado de Gallardo por la mañana, y en las próximas horas iniciará las charlas para programar la pretemporada y el armado del plantel para el año que viene.



El tuit de Jorge Brito está acompañado por una foto del dirigente junto a Marcelo Gallardo en los festejos de Madrid, y fue subido a su red social minutos después de la conferencia de prensa donde se terminó de confirmar que el entrenador seguirá en el club con las nuevas autoridades.



Gallardo comentó que hace dos semanas “veía en duda” su continuidad, aunque con el correr de los días fue cambiando el clima a favor de una renovación de contrato, por un año que se firmará antes de que termine el 2021.