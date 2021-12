Era feriado, pero los tiros se escucharon igual y fueron por lo menos 11 detonaciones. Así lo contaron a la prensa los vecinos de barrio Belgrano. También escucharon el ruido de una moto que se daba a la fuga. Al salir, se encontraron con el frente de un almacén ubicado en Derqui y Cullen baleado e impactos en vehículos y hasta un tanque de agua. Desde el almacén señalaron que “en las cámaras no se ve nada, las balas no llegaron a ingresar al negocio. Es una situación un poco incómoda, tenemos que seguir trabajando porque no nos queda otra”, dijeron en declaraciones a Canal 3. No hubo testigos presenciales del ataque pero los vecinos coincidieron en que la ráfaga de disparos tuvo dos momentos casi simultáneos.