La Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG) de Salta registró este año 2381 denuncias por diferentes tipos de maltrato a niños, niñas y adolescentes. La colectiva feminista Sacar La Voz convocó a una marcha para visibilizar la problemática, a realizarse este sábado 11 de diciembre a las 17 en el mástil de la plaza 9 de Julio en la ciudad de Salta, bajo la consigna de que los cuerpos de niños y niñas "no sean campos de batallas". El crimen de Lucio Dupuy, de cinco años de edad, en Santa Rosa, La Pampa, puso en primer plano la violencia hacia lxs chicxs que desde el activismo señalan que sigue naturalizada.

En Salta hubo casos testigos de las violencia a las infancias como el del niño Thiago Quipildor, de 4 años, que murió por una broncoaspiración luego de haber sido ingresado al Hospital Materno Infantil con múltiples signos de violencia. Por su muerte fue condenada a prisión perpetua una pareja que había calificado como familia sustituta, pero que luego se comprobó que ejercía maltrato.

También fueron condenadxs a una pena condicional tres profesionales de la Dirección de Niñez y Familia de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la provincia, en su caso por incumplimiento de deberes de funcionario público. Este año una niña de dos años, Francesca, fue ingresada en junio a un centro de salud, ya fallecida, la autopsia reveló que estaba desnutrida, deshidratada y con lesiones de vieja data. Su madre fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y se encuentra detenida a la espera del juicio.

El abuso o maltrato a lxs niñxs, según la Organización Mundial de la Salud, abarca toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo que produzca un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad de lxs niñxs en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.



Según los datos aportados por el Poder Judicial a Salta/12, la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG) este año registró 2381 denuncias por maltrato a niños, niñas y adolescentes.

En el segundo semestre de 2021 en el Centro hubo 778 denuncias por diferentes tipos de violencias contra niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años, que representan un 14% del total de víctimas del distrito judicial. Mientras que en Tartagal, hubo 143 denuncias en la OVFG, lo que equivale a un 17% del total de víctimas; en Metan hubo 76 denuncias, que representan un 17%, y en Orán 96, equivalente a un 16%.

En el primer semestre del año fueron aún más las denuncias en la OVFG por violencia a niños, niñas y adolescentes. Se registraron 903 en el distrito Centro que equivalía a un 13%; en Tartagal hubo 154 denuncias (17%); en Metán, 109 (20%) y en Orán, 122 denuncias, un 15% del total de víctimas del distrito

Desde el Poder Judicial explicaron que comparados con los datos anuales de 2020 en los 4 trimestres los porcentuales se mantienen, ya que hubo un 15% de denuncias en el distrito Centro; 18 % en Tartagal; 18% en Metán y 15% en Orán.

Eva Echegaray y Santiago Cruz son activistas de Sacar La Voz, una colectiva que se formó en 2017 para visibilizar el abuso sexual en la infancia, un delito que se comete con frecuencia en el ámbito intrafamiliar, ahora convocan a una marcha el sábado próximo para visibilizar todos los tipos de maltrato a las infancias y adolescencias.

"La marcha se realizará a raíz de los casos de maltrato, abuso e infanticidio que se dieron en los últimos meses en Argentina. Nos motiva el caso de Lucio, pero no es el único caso. Los objetivos son claros y simples: visibilizar sobre todo la violencia que sufren las infancias. Tal cual como la violencia de género y los femicidios. Pero la infancia siempre estuvo en las sombras porque socialmente reina el adultocentrismo y la mirada de los niños como objetos y no como sujetos de derecho. El maltrato y abuso contra las infancias existe", dijo Echegaray a Salta/12.

"Desde la última actividad, el plantón de juguetes, donde varias familias salteñas y organizaciones se sumaron, estamos dando un paso más firme en lo que es la visibilización. Sabemos que la mayoría de los casos de ASI (se cometen) intrafamiliarmente, que sigue estigmatizándose", señaló Cruz por su parte. Añadió que con la pandemia y el aislamiento en sus hogares la violencia a las infancias "ha venido escalonando de manera preocupante y no se habla mucho". "Es lamentable que tenga que ser a partir de este caso", dijo, pero consideró que es necesario comenzar a mirar desde otra perspectiva a la niñez y adolescencia.

Para Echegaray, las problemáticas respecto a la violencia a las chicas y chicos siguen siendo tabú, "aunque no tanto como antes", y consideró que "falta demasiado trabajo social sobretodo". Dijo que es necesario "comprender cuáles son las violencias, desde las más simples hasta las más graves. Todavía, por ejemplo, se sigue pensando que si se golpea, pellizca, grita a un niño se lo está educando y no maltratando. Pero si se tratará de personas adultas, ahí sí sería violencia. Falta mucho compromiso para cuidar a las infancias en la manera más integral posible".

Cruz añadió que persisten en las familias los "métodos correctivos" en las crianzas para establecer "cómo tienen que ser" lxs niñxs, y para "establecer límites", "viene de décadas, enseñar a través de la violencia, son cosas que se vienen repitiendo. Tratamos de romper con este ciclo", explicó.



Respecto al crimen de Lucio, Echegaray planteó que esto pasa porque los sistemas de protección fallan. "No están preparados aunque existan protocolos de acción. La escuela, los directivos y docentes necesitan constantemente capacitación, porque es allí donde los niños manifiestan las violencias sufridas en sus casas. Se debe saber identificar cuándo un niño es golpeado o abusado. Observar las alarmas. Lo mismo el sistema de salud. (Es necesaria) la revisión a la integridad física y mental de cada niño", señaló la referenta.

Echegaray apuntó a la necesidad de que los sistemas de cuidado y quienes estén para proteger a niñxs y adolescentes realicen bien su trabajo. "El entorno familiar debe ser seguro y si no lo es, lo deben ser otros entornos sociales o educativos donde los chicos puedan acudir a pedir ayuda", indicó.

Cruz consideró además que es necesaria una reforma judicial y respecto a la justicia u organismos que deben bregar por la protección de la infancia en la provincia señaló que muchas veces tienen falencias en procedimientos que deberían ser estrictos. También dijo que muchas veces "las personas que quieren proteger esa niñez terminan siendo violentadas".



ESI, la herramienta

La Educación Sexual Integral surge también como la herramienta imprescindible para la prevención y la detección de vulneraciones de derechos a las infancias. "Seguimos en la lucha de que la ESI sea obligatoria y se implemente correctamente en las escuelas, que reciba un tratamiento especial, porque es una gran herramienta de prevención, detección y acción ante casos de maltrato y abuso. Se la debe llevar a cabo no solamente en las aulas sino fuera de ellas", manifestó Echegaray.

Cruz consideró que hay una naturalización de las violencias. Lxs activistas señalaron violencias que se ejercen contra las infancias también de parte del Estado. Además, Cruz indicó que el sábado marcharán por la Catedral, para denunciar el abuso sexual eclesiástico porque en Salta hay víctimas que han sufrido estos delitos de parte de curas en la infancia y recién de adultxs pudieron hablar y denunciar y luchan contra la prescripción de las causas.



"Persiste el trabajo infantil que no debería existir, pasa en nuestra ciudad todos los días. Hay hermanitos que están recogiendo cartones de la calle para poder vender. Hay muchas familias en las calles, tienen niños, ¿Qué pasa con esas niñeces que de plano no existen para el Estado o para las políticas públicas?", cuestionó Cruz. "Hay que rever esa situaciones, pasa en el centro, en el corazón de nuestra provincia, no se toman cartas en el asunto", añadió.

Ante el crimen de Lucio, al tratarse las imputadas de una madre y su pareja, lesbianas y que se manifestaban feministas, desde sectores antiderechos han comenzado a atacar al colectivo feminista y de las disidencias. "No es de extrañarse que desde el ámbito social se busque una visión que nada tiene que ver con lo que sucedió, y aprovechen de tirar palos al colectivo LGBTIQ porque eran lesbianas, o al colectivo feminista, no tiene nada que ver. Siguen con prejuicios, las estigmatizaciones", sostuvo Cruz. "Es lamentable que (este hecho) evoque algo tan discriminador", añadió.

Además, Cruz resaltó que en las actividades de la colectiva ve que "hay más madres que contienen y acompañan esto de rever la crianza de sus hijos y no tanto los padres". Consideró que "de las circunstancias machistas que están presentes tenemos como resultado mucha violencia y abuso". Señaló asimismo que se precisa que las infancias y adolescencias sean tema de agenda de los gobiernos.