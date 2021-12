A las diez de la mañana del jueves 9 de septiembre comenzó la venta de entradas para lo que iba a ser un show de Coldplay, y la fiebre resultante sorprendió hasta a los mismos organizadores. La banda inglesa había anunciado su regreso a la Argentina el 25 de octubre de 2022 en el estadio de River Plate como parte del tour Music of the Spheres, que iniciará su recorrido latinoamericano en Costa Rica.

Pero lo que sucedió en el sitio de venta de tickets fue un auténtico vendaval: a media tarde la banda ya había confirmado nuevas presentaciones para los días 26, 28 (para las cuales a las 19 horas ya quedaban pocos tickets) y 29 de octubre en el Monumental. Además, el grupo sumó fechas el 17 de septiembre en el estadio El Campín de Bogotá (Colombia), el 20 del mismo mes en el Estadio Nacional de Lima (Perú) y el 23 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.



Los precios de las entradas

Los precios para ir al recital de la banda que lidera Chris Martin son:

Campo delantero: $13.000

Platea preferida: $10.500

Platea: $9.500

Plateas altas: $8.500

Platea media Sívori: $6.500

Campo $6.000

Platea alta Sívori: $4.500

Dónde comprar las entradas

Las entradas estarán a la venta a partir de las 10 de la mañana en el sitio de AllAccess, donde se iniciará una fila virtual para poder adquirir los tickets.

Coldplay y el CO2

Luego de la salida de su disco Everyday life en 2019, la banda anunció que no saldría de gira hasta no tener garantizado que los shows tuvieran neutralidad de carbono. "Vamos a tomarnos uno o dos años para ver cómo podemos lograr un tour que no sólo sea sostenible sino que pueda ser beneficioso activamente", dijo en ese entonces el vocalista a BBC News.

Esta vez, los integrantes de Coldplay aseguraron que Music Of The Spheres World Tour tendrá la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

Asimismo, durante el espectáculo ofrecerán de forma gratuita agua potable en vasos reutilizables para los fanáticos -para desalentar el uso de botellas de plástico de un solo uso- y el 10 por ciento de las ganancias del tour serán donadas a organizaciones sociales que se aboquen a problemas ambientales.

Para la gira A head full of dreams Coldplay había elegido a la Argentina como lugar de inicio y de cierre. La banda británica actuó en el Estadio Único de La Plata, donde el cuarteto incluso interpretó De música ligera, de Soda Stereo, que Chris Martin cerró con un “Gracias... ¡totales!”.