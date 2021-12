El Colegio de Abogados de Rosario elegirá hoy a sus nuevas autoridades que conducirán la entidad profesional hasta fines de 2023. Los más de 9.000 profesionales del Derecho que están habilitados para sufragar podrán votar de 8 a 13 en la planta baja de los tribunales provinciales de Rosario y también en las localidades de Villa Constitución, Cañada de Gómez, Casilda y San Lorenzo. Sin embargo, de esa cifra se estima que concurrirán a las urnas entre 2.500 y 3.000 abogados.

En esta oportunidad, son dos las listas que participarán de los comicios: la oficialista "Foro Unido", que postula la reelección de Carlos Ensinck como presidente, Verónica Reynoso, vicepresidenta, Eva Calabria, secretaria y Mario Romano, tesorero; y "Consenso Gremial”, cuyo candidato a presidente es Lucas Galdeano, Valeria Argüello, vicepresidenta, Sergio Chitarroni, secretario y Natalia Arancibia, tesorera.

En una entrevista con Pablo Feldman por Radio Universidad, el actual presidente Carlos Ensinck explicó que se presenta a la reelección para sostener todo lo que se pudo trabajar durante la pandemia: “Recordemos que durante el año pasado muchas estructuras del Estado no funcionaron y específicamente lo que hace al acceso a la justicia y al trabajo del abogado se vio muy mermada. De ahí que el Colegio tuvo que tomar ese lugar que el Estado dejó en cuanto al servicio de justicia y la entrega de partidas del Registro Civil, y se ha podido hacer una continuidad en el trabajo del abogado”.

Además, detalló que desde su gestión sostuvieron “ese círculo económico que es el expediente, la rotación de los casos y con eso el acceso de justicia del cliente que está atrás” y agilizaron la dinámica de llevar los oficios de pago al Banco Municipal para que el trabajador pueda cobrar. “Todo ese trabajo y mucho más que hicimos durante la pandemia, la idea es sostenerlo y sostener este Frente que es puramente gremial”, mencionó Ensinck.

En ese sentido, consideró que "la abogacía es el nexo entre la sociedad y el acceso a la Justicia" y que cuando no existe ese acceso, "atrás hay una persona que quiere hacer una transferencia, inscribir un bien, comprar otro bien, que le declaren derechos sucesorios, etc, y todas esas demoras no solo hacen que el abogado no cobre sino que el cliente no pueda verse satisfecho en la necesidad de acceder a la Justicia". Al mismo tiempo, manifestó que "el problema central fue que la falta de empatía y de funcionamiento de muchas dependencias hicieron que no funcione bien el sistema judicial".

Por otro lado, destacó que lograron poner gratuitamente a disposición la firma digital y Token para los 9.000 abogados y abogadas para que puedan continuar con su trabajo y adelantó que desde el 1° de marzo va a ser obligatorio para el Poder Judicial interactuar con esta plataforma para los expedientes. “Fue prioridad para nosotros que el abogado pueda trabajar y que pueda desarrollarse lo mejor posible”, aseguró el actual presidente del Colegio que irá hoy por la reelección.