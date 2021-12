Adrián Taffarel hace lo posible para reclamar por la continuidad en el cargo como técnico de Newell’s el año que viene, pero la dirigencia decidió que mañana esté al frente del primer equipo por última vez. “Me la banqué, estuve a la altura y le puse el cuerpo a la situación”, resaltó el entrenador interino. “La decisión que tomen los dirigentes la voy a aceptar, ocuparé el lugar que me toque estar en el club”, reconoció Taffarel. Para visitar mañana a San Lorenzo el único cambio será el de Nazareno Funez por Maximiliano Rodríguez.

La dirigencia de Newell’s anunciará mañana quién será el técnico en 2022. Entre tanto, Taffarel repasa los méritos que logró como técnico interino. “No fue fácil el desafío de dirigir a Newell’s por el momento en que estaba el equipo, por lo que es la ciudad, la presión que ejerce la gente, el periodismo y las redes sociales, pero me la banqué, estuve a la altura y le puse el cuerpo a la situación. Nunca dejé de hacerme cargo de algo. Lo hice primero por mis convicciones, mi forma de ser y porque había gente que confió en mí como Julio Saldaña, que tenía que respaldar su decisión de venir a buscarme. Por ese lado estoy satisfecho”, analizó ayer Taffarel.

“El futuro de Newell’s es bueno, los juveniles respondieron pero hoy no son la solución inmediata. Faltará algún jugador de categoría que pueda llegar para potenciar a los chicos. Con una buena pretemporada que ponga físicamente bien al equipo se saldrá adelante. Lo que me pidieron a mí en la primera parte creo que se cumplió. El equipo corre, se agrupa y es solidario”, recalcó Taffarel.

Para visitar mañana a las 17 a San Lorenzo, en el último partido del año, la Lepra tendrá la aparición de titular del chico Funez por Maxi Rodríguez. El once será con Aguerre; Escobar, Calcaterra, Canale, Bíttolo; Fernández, Cacciabue; Pérez, González; Garro, Funez. "Termina un año con una experiencia que la busqué toda mi carrera. Me tocó ahora y me puso a una medida que también quería comprobar si estaba o no a la altura. Creo que estuve y estoy a la altura de poder dirigir en Primera", acotó Taffarel.