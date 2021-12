La Sala I de la Cámara de Casación Penal Federal rechazó la recusación contra el fiscal ante ese tribunal, Javier de Luca, en la causa del Memorándum con Irán y dejó firme su decisión de desistir de mantener la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner. La jueza Ana María Figueroa y los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña revisarán la decisión del Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) que sobreseyó a la vicepresidenta y al resto de los imputados por inexistencia de delito porque --más allá de la posición de la fiscalía-- la decisión fue apelada por las querellas de la DAIA y familiares de AMIA. En los próximos días fijarán la fecha de audiencia que, todo indica, será en febrero. Al establecer esa convocatoria antes de fin de año se mantendría la misma composición de la sala para dictar sentencia, a contramano de las especulaciones que señalaban que al menos uno de los integrantes --que son los mismo que ordenaron sobreseimientos en la causa "Dólar Futuro"-- podría llegar a cambiar.



El TOF8 sostuvo en octubre último, al dictar los sobreseimientos, que "el Memorándum de entendimiento con Irán más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito" (...) No hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento”. Aquella resolución fue cuestionada por las querellas y por el fiscal de juicio Marcelo Colombo, que recurrieron ante la Casación. Pero fiscal De Luca decidió no sostener ese recurso de su colega, con quien fue crítico. "No existe necesidad alguna de realizar el debate oral y público que se reclama, porque su realización no podría arrojar ningún otro resultado que la absolución (...) Hacer tal cosa, además, implicaría incumplir otros de nuestros deberes, porque los fiscales tenemos la obligación de no someter a las personas a un proceso penal por hechos que no constituyen delito alguno, y coadyuvar a que su situación ante la ley y la sociedad sea resuelta de una vez y para siempre", escribió De Luca.

Este planteo del fiscal ante la Casación es el que finalmente la Sala I del tribunal admitió este viernes. "No se advierte ni se ha logrado demostrar una pérdida de objetividad fundada que justifique la recusación solicitada, máxime cuando el argumento que invocó se vincula con un dictamen emitido por el representante del Ministerio Público Fiscal en tiempo oportuno", dijeron Figueroa, Petrone y Barroetaveña. De Luca mantiene la misma postura desde el año 2015 cuando desistió por primera vez en esta causa, que se había iniciado con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien había acusado a CFK, a Héctor Timerman y otros exfuncionarios de encubrir a los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum. Con aquel planteo del fiscal ante Casación debió haber caído toda la causa. Sin embargo, como es conocido, el fallecido juez Claudio Bonadío siguió adelante con una causa melliza de la original, a la que puso un delito más grave y disparatado todavía, que era el de traición a la patria. Por aquella posición que mantuvo desde siempre, según la cual no había "delito ni consumado ni tentado", la querella de los familiares pedía apartarlo.

Ahora se abre un escenario peculiar: el debate ante Casación no tendrá acusación del ministerio público, solo tendrá a las querellas en su intento para que el caso continúe y que se haga el juicio oral. La fiscalía, de todos modos, sí podrá llevar el control de la legalidad de todo el proceso. La jueza y los jueces de la Sala I evaluarán la resolución del TOF8. Suponiendo que el proceso continúe, si se respetara el "principio de unidad de actuación y de subordinación jerárquica" que está previsto en la ley de Ministerio Público Fiscal, todos los fiscales que pudieran venir después no deberían intervenir como acusadores. Ahora se notifica a quienes presentaron alguna apelación y tendrán diez días para responder. La DAIA y los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch reclaman que el expediente no se cierre. Algunas de las defensas discuten el pago de las costas, para que corra por cuenta de las querellas.

Por estos días la Cámara de Casación es territorio de fuertes pulseadas porque se discute quién será el próximo presidente o presidenta, elección que se hará este martes. Lo que sucede es que, además de ser una decisión institucional, tiene impacto sobre la composición de las salas del tribunal, porque quien ejerce la presidencia deja de resolver expedientes en la sala que integra durante su mandato, aunque podría subrogar en otra. Esto desató una gran cantidad de especulaciones, en especial con los ojos puestos en la sala I y en la sala II. La primera, además del caso Memorándum, intervendrá en Hotesur--Los Sauces, donde también el Tribunal Oral Federal 5 dictó sobreseimientos. Para el expediente del pacto con Irán todo hace suponer que mantendrá su composición actual inalterada. La sala II --que integran Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci-- interviene en causas que afectan al macrismo, como la del espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Por el funcionamiento habitual, que va traspasando la presidencia de Casación al vice anterior, debería tocarle a Slokar, que hoy secunda a Gustavo Hornos. Pero también suena el nombre de Petrone, y otro tanto los de Mahiques y Barroetaveña. De aquí a la semana próxima serán horas decisivas.