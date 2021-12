Vaca Muerta siempre estuvo ahí. Bueno… no siempre. En realidad, está ahí desde el jurásico. Sí, el mismo jurásico de la película de Spielberg. Y como en la peli, también hay dinosaurios en Vaca Muerta. Dinosaurios marinos que hace tiempo convirtieron a esta formación geológica en una joya de la paleontología.



Todavía me acuerdo cuando en la facultad –allá por mil novecientos noventa y… bueno, hace varios años– estudiábamos las características de estos seres de película. Por aquel entonces, ocupada entre las clases, los viajes de campo y las peñas, no podía imaginar el tesoro que guardaba el subsuelo de la cuenca Neuquina. Lo que sí sabía era que la mayor parte de los hidrocarburos producidos en esta cuenca habían sido generados por Vaca Muerta (y en esto los dinosaurios no tenían nada que ver, lamento romperles la ilusión).

Roca madre se llama a las formaciones generadoras de hidrocarburos. Esta característica daba a Vaca Muerta un valor adicional al científico. Un valor económico. Creo que no necesito explayarme en este sentido.

Resulta fascinante recorrer la corta línea de tiempo que ilustra la transformación de Vaca Muerta de roca generadora de hidrocarburos a roca generadora de oportunidades, de trabajo, de crecimiento, de futuro.

Entre 2007 y 2008 los equipos técnicos de YPF analizamos las características de las rocas madres de las diferentes cuencas de Argentina y generamos un ranking de potencial como reservorio no convencional tipo shale (roca madre productora). Vaca Muerta destacaba por sus excelentes propiedades. Entre 2010 y 2013, YPF perforó pozos exploratorios a lo largo de toda la cuenca Neuquina, comprobando la productividad de Vaca Muerta en todas las ventanas de fluido. Recuerdo aquellos años (no tan lejanos) y se me eriza la piel. Me desempeñaba como geóloga de estudios y podía “ver” el potencial que teníamos bajo nuestros pies. Era como tener una caja de 10.000 legos a disposición… había que ordenar las piezas y empezar a construir.

También lo pudieron ver otros ojos. Ojos con capacidad de “ver a largo plazo”. Ojos ejecutores que impulsaron la ley de Soberanía Hidrocarburífera que, en mayo de 2012, permitió al Estado Nacional recuperar el 51% de las acciones de YPF, que se encontraban en poder de la española Repsol.

Y varios ojos más, como los del Ministerio de Energía de USA (EIA), que en 2013 publicó un informe referido a los recursos de shale en el mundo (fuera de USA) que ubicó a la Argentina en la “vidriera” de las oportunidades, con el 2° puesto en recursos de gas y el 4° lugar en petróleo.

Y así fue como las oportunidades se fueron trasformando en proyectos. Entre 2013 y 2018 se concretaron acuerdos entre YPF y diversas empresas internacionales: se realizarían millonarias inversiones para desarrollar Vaca Muerta. El primero de estos acuerdos fue el celebrado entre YPF y Chevron para el desarrollo de Loma Campana; le siguieron los que se firmaron con Dow Chemical, Petronas, SPM, Shell, Equinor.

Rememoro las innumerables reuniones con representantes de estas empresas, en las que los equipos de YPF mostrábamos el potencial de Vaca Muerta y hablábamos de las inversiones y de las condiciones necesarias para que esas inversiones fueran comprometidas, y se me vuelve a erizar la piel. Y es que actualmente YPF produce más de 114 mil barriles de crudo y alrededor de 13,5 millones de metros cúbicos diarios de gas. Referidos al año en curso, estos números representan un incremento del 35% en la producción de crudo entre enero y octubre y un crecimiento de 135% en la producción de gas en menos de cuatro meses, desde la implementación del Plan Gas. Y vamos por más, con un ambicioso plan de negocios que busca cuadruplicar la producción de Vaca Muerta en los próximos 5 años para lograr el autoabastecimiento y contar con un volumen excedente en firme para exportar.

Hoy, transitando los últimos días del 2021, a tan solo 8 años del inicio del primer desarrollo de shale fuera de USA, me atrevo a decir que Vaca Muerta dejó de ser promesa y se transformó en realidad. Una realidad que representa algo más de un tercio de todos los hidrocarburos que produce el país y en la cual YPF juega un rol preponderante. Una realidad que proyecta futuro y, para conseguirlo, necesita del compromiso y el trabajo conjunto del sector empresarial sindical, político y de la sociedad toda.

Como dijera Marie Curie (con pleno conocimiento de causa), el camino del progreso no es ni rápido ni fácil.

Quienes trabajamos en YPF sabemos que es tal como lo ha dicho Marie, aceptamos el desafío e invitamos al conjunto de la sociedad a unirse para conseguir una suma cuyo resultado sea mayor que cero.

* Guillermina Sagasti. Gerenta de Geociencias y Reservorios de No Convencional. YPF.