Luego de un flojo semestre, Newell’s comienza una nueva etapa con la salida de dos de sus mayores ídolos y la llegada de un nuevo técnico al parque Independencia. A la emotiva despedida de la Fiera Rodríguez se sumó casi de sorpresa el anuncio de retiro de Nacho Scocco, bicampeón con la Lepra, quien el domingo por la noche difundió un video anunciando que ya no seguirá jugando de manera profesional. Casi en simultáneo, el club anunció formalmente la contratación de Javier Sanguinetti como nuevo DT, quien ya había estado en el Nuevo Gasómetro viendo la derrota 2-3 de la Lepra frente al Ciclón por la última fecha del torneo.

Cuando los hinchas rojinegros todavía estaban digiriendo el retiro y la despedida de Maxi Rodríguez, cerca de la medianoche del domingo Scocco eligió sus redes sociales para difundir un extenso video en el que dio a conocer su decisión de dejar el fútbol. El ídolo leproso eligió una fecha muy especial para hacerlo, 12 de diciembre, cuando se cumplió un nuevo aniversario del primer título obtenido por el jugador con la camiseta de la cual es hincha.

Con un mate en la mano y desde el patio de su casa, el goleador explicó que es algo que viene pensando "desde hace un año y medio" y que eligió retirarse “con esta camiseta porque quería ser agradecido por todo lo que me dio”. Al fundamentar su decisión, Nacho expresó que desea "vivir una nueva etapa en la vida, que el jugador de fútbol no está acostumbrado, que es estar cerca de mi familia, acompañar a mis hijos en lo que ellos decidan ser". Además, adelantó que se dedicará a la formación de jugadores en su club de Hughes, pueblo donde nació. En su mensaje de despedida, Scocco agradeció a todas las instituciones por las que pasó, pero aclaró que la camiseta que siempre eligió fue la de Newell's: "Lamentablemente no me pude retirar como hubiese deseado, en la cancha y con la gente, pero se dio así".

En medio de estas dos bajas importantes, la comisión directiva de Newell’s anunció formalmente la llegada de Javier Sanguinetti para comandar al primer equipo durante la próxima temporada. El flamante director técnico fue recibido ayer en el Centro Jorge Griffa para conocer las instalaciones del predio en el que comenzará a trabajar proyectando la pretemporada que se aproxima. “Venir a dirigir a un club como Newell's es una satisfacción, un orgullo y un enorme desafío”, fue su primera declaración técnico de la Lepra. Estará acompañado por Lucas Rivas y Adrián González como ayudantes de campo y contará con Ramiro Loguercio y Walter Occhiatto como preparadores físicos, mientras que Bernardo Leyenda ejercerá la labor como entrenador de arqueros.

Como antecedentes, Sanguinetti comenzó su carrera como colaborador de Julio César Falcioni en Banfield, donde logró coronarse campeón en el año 2009 y luego lo acompañó en Boca Juniors, consagrándose por la Copa Argentina de 2012. En 2016 inició su camino en solitario por el fútbol de Paraguay y a mediados del 2020 regresó al Taladro donde alcanzó la final del certamen en el que cayó por penales ante Boca.