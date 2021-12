Ingreso una iniciativa a la Cámara de Diputados provincial para que el Ejecutivo santafesino impulse ante el gobierno nacional el pago de las pensiones al colectivo de ex presos y presas, ex exiliadas y exiliados, hijas e hijos, familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado. El pedido comprende a un grupo de más de dos mil personas que hace tiempo necesitan cobrar lo reconocido para poder vivir con dignidad. El proyecto lo presentó el diputado provincial Carlos del Frade del Frente Social y Popular (FsyP). Para el legislador, “es necesario que el gobierno provincial se haga cargo de impulsar la reparación de esta deuda que concierne a más de dos mil personas que viven en la provincia”. “Van pasando los años y bajo una u otra excusa nuestros expedientes quedan deambulando de un lado al otro y, como siempre decimos: Justicia que tarda no es justicia”, mencionaba el texto del colectivo.