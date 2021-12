La titular de la Anses, Fernanda Raverta, anunció que el último bono del año a jubilados y jubiladas será de más de 5000 pesos y se suma al aumento del 12,11 por ciento que recibieron los beneficiarios durante diciembre más el aguilando. El bono de fin de año alcanzará a más de 4 millones y medio de jubilados y se entregará antes de de la fecha de Navidad.

“Nos comprometimos a que las jubiladas y los jubilados le ganaran con su haber a la inflación y lo logramos con la fórmula de movilidad. No solo logramos esto sino también un mayor aumento de lo que daba la fórmula del gobierno anterior. Sin embargo, aunque el compromiso se cumplió, creemos que es un momento importante para que los jubilados tengan un reconocimiento por parte del Gobierno al enorme esfuerzo que hicieron”, dijo la titular en declaraciones radiales.

Con los incrementos otorgados en marzo (8,07 por ciento), junio (12,12 por ciento) y septiembre (12,39 por ciento) más diciembre (12,11 por ciento), el incremento acumulado en el 2021 alcanzará el 52,7 por ciento. Si se toma en cuenta la inflación acumulada hasta octubre (41,8 por ciento), las expectativas ubican la inflación hasta diciembre en 50,7 por ciento, logrando de ese modo una recuperación en términos reales, según un informe de la Universidad de Avellaneda (UNdAv).

El bono de fin de año estará destinado a aquellos de menores ingresos, “no solamente a los que cobran la mínima porque cuando se otorga un bono, aquellos jubilados que cobran un poco más de la mínima no pueden quedar por debajo de la jubilación por eso estimamos que serán arriba de 4 millones y medio”, explicó Raverta.

Este no es el primer bono que entrega la Anses en lo que va del año. Los otorgados a los/as beneficiarios/as de los haberes previsionales más bajos rondaron entre los 5000 pesos en diciembre 2019, 5000 pesos en enero 2020, 3000 pesos en abril 2020, 1500 pesos en abril y mayo 2021 y 5000 pesos en agosto 2021.

Con respecto a los bonos otorgados a los/as beneficiarios/as de la AUH fueron de 2000 pesos por hijo/a en diciembre 2019, 3000 pesos por hijo/a en abril 2020 y 15000 pesos por titular en abril 2021.2000 pesos por hijo/a en diciembre 2019, 3000 pesos por hijo/a en abril 2020 y 15000 pesos por titular en abril 2021.



En diciembre de 2020 el Gobierno firmó el decreto de la fórmula de movilidad, en donde los haberes se actualizarían por los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre con una fórmula que combina en un 50 por ciento la recaudación de la Anses y en otro 50 la variación salarial. El indicador que se toma en cuenta es el que sea más alto al comparar la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que mide el Ministerio de Trabajo, y el Índice de Salarios que releva el Indec.

Ante las preocupaciones de algunos por la cantidad de jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas durante 2021 que rondan entre las 600.000 mil personas, Raverta contestó que “no es solamente importante para aquellas personas, si no que es importante para la economía porque todos los jubilados que acceden a una jubilación son jubilados que consumen el 100 por ciento de su prestación. A más consumo, más demanda y a más demanda, más puestos de trabajo y si hay más puestos de trabajo, hay mejores jubilaciones porque nuestra fórmula de movilidad dice que si hay mejores ingresos para el Estado si hay mejores salarios hay mejores salarios. Por eso esto es una inversión para que a los trabajadores y a los jubilados les vaya mejor”.

Este año se instauraron dos políticas previsiones fundamentales en materia de jubilaciones, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado y la prestación anticipada. "Reconocer años de aporte que es reconocer un año por cada hijo hizo que 150 mil mujeres puedan acceder, por eso en noviembre cumplimos ese record". En otra oportunidad, la funcionario dijo, con respecto a la prestación anticipada, que "había muchos varones que ya habían aportado 30 años de trabajo que no le debían nada al Estado y que no podían acceder a la jubilación ya que no les daba la edad para jubilarse. Con un decreto de necesidad y urgencia se construyó una política para los hombres que tienen los 30 años de aporte pero que no les alcanza la edad y puedan jubilarse”. Para agregar que “encontramos más de 27 mil varones que cumplían con la cantidad de aportes, la mayoría despedidos en el gobierno anterior, que gracias a un DNU del Presidente pudieron acceder a una jubilación anticipada".