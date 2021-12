Desde el área municipal de Derechos Humanos de General Alvarado aseguraron que los tres policías que acompañaban a Maximiliano González, el oficial que ultimó de un disparó el viernes a la madrugada a Luciano Olivera en Miramar, ya contaban con antecedentes de violencia por otros episodios vividos en la ciudad. “De los efectivos que estaban con este policía, hay algunos que ya en la calle nosotros hemos tenido varias denuncias por malos tratos. O sea, que venimos de arrastre con el problema”, reconoció Norberto Miller, responsable de la dirección, ante la consulta de Página/12.

El funcionario aclaró que no se trata de denuncias formales sino de “comentarios” en los barrios periféricos por parte de adolescentes que eran “hostigados por algunos de los personajes que estaban en la patrulla” que mató a Olivera. “Los teníamos identificados”, aseguró.

“Nosotros veníamos trabajando en el tema de la prevención y cada vez que pasaba algo, nos acercábamos a la Secretaría de Seguridad y hacíamos un seguimiento, pero no hay ninguna duda de que llegamos tarde en la prevención porque esto ya se cobró la vida de un chico”, lamentó.

Sobre el oficial Maximiliano González, el funcionario miramerense dijo que hace cinco años había ingresado a la Policía Bonaerense. “Creo que el desafío grande para todos acá es que la seguridad sea tomada en serio y no que se termine acosando a los más desprotegidos. La inseguridad no tiene cara morocha. Si pensamos que la inseguridad pasa por la estigmatización de la gente, entonces no vamos a lograr nunca mayor seguridad”, reflexionó.

“Esto es un problema de la dirigencia política de Alvarado pero también de la dirigencia política de la Provincia. No hay duda de que acá, y lo voy a decir con todas las palabras, el ministro de Seguridad Sergio Berni falla con las medidas de seguridad. De eso me hago cargo yo, no me lo manda a decir nadie. Pero esa es mi visión. Quizás me estoy equivocando pero la verdad es que ya venimos de una larga sumatoria de casos”, señaló Miller.

En este marco, el hombre del gabinete del intendente Sebastián Ianantuony alentó por fortalecer el “acercamiento” en la calle “con cualquier pibe en cualquier barrio”. “Sería importante que cualquiera tenga la posibilidad de contactarnos y de denunciar sin temor a la represalia para después llegar a la Justicia con esas denuncias. Tampoco se trata de ser perseguidor de las fuerzas policiales sino de cumplir con nuestro rol de Derechos Humanos”, sostuvo.

“Son cómplices”

Mientras tanto, la familia de Luciano Olivera insiste en el pedido para que los agentes que acompañaban al oficial González sean imputados en la causa que investiga el crimen por “encubrir” la escena del hecho. Hasta la fecha, sin embargo, la fiscalía descentralizada de Miramar sostiene en el expediente una sola imputación en perjuicio del funcionario de la Bonaerense que gatilló contra el adolescente de 16 años por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la condición de policía", que prevé la prisión perpetua.

“Ellos son cómplices, se tiene que hacer algo. Esto no puede quedar así”, sostuvo, ante la consulta de este medio, Sandra, una de las tías del adolescente asesinado, quien también se mostró “totalmente de acuerdo” con el reciente apartamiento de Edgardo Vulcano, quien hasta el fin de semana se desempeñaba como comisario a cargo de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de General Alvarado.

La familiar del joven reiteró el pedido de Justicia y mostró expectativas de que la investigación del caso “se lleve de la mejor manera para que esto no vuelva a pasar”. También dijo que Judith, la mamá de “Lucho”, sigue “muy schockeada” después de la pérdida del hijo. “He hablado muy poco con ella y siempre ha sido para tratar de calmarla”, resumió.

Además, la tía adelantó que el fin de semana Miramar podría ser epicentro de una nueva movilización aunque dijo que espera que no se repitan los gravísimos incidentes del viernes. De hecho, para este lunes, se había convocado a una “marcha del silencio” en la ciudad que finalmente se suspendió. “Casi seguro que se hace algo pero lo menos que queremos es que haya problemas. No queremos que pague gente que no tiene nada que ver”, explicó la mujer.