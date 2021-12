Ante el incremento sostenido de contagios por coronavirus -Rosario registró ayer 90 de los 172 casos informados en Santa Fe, sin que se reporten muertes por la enfermedad- médicos y especialistas insistieron en pronunciarse sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación. "Los casos altos nos alarman, pero nos alarmarían mucho más las muertes, y la verdad es que las defunciones y los casos graves son menos que antes por efecto de las vacunas. Esta es la piedra angular para comprender que hay que vacunarse", dijo el vicedecano de la Facultad de Medicina de la UNR, Damián Lerman.

Según Lerman, infectólogo y asesor del gobierno provincial, los números son indicadores que muestran una realidad determinada y hay que saber interpretarlos: "Hay una suba de casos, es lógico porque está todo liberado y estamos más cerca unos de otros, pero no hay una suba de casos graves, algo que también es lógico porque tenemos mucha gente vacunada. La pregunta sería en qué nos vamos a basar para tomar las decisiones y qué es lo que nos va a alarmar", indicó.

"Todas estas cuestiones sirven porque se puede persuadir a alguien de que se vacune, aunque en realidad el trabajo para que la gente se vacune es netamente informativo", agregó Lerman. Consultado sobre la posibilidad de instalar vacunatorios en espectáculos y balnearios para apurar la campaña de vacunación, respondió: "Sin lugar a dudas aporta que haya diferentes lugares, en ir a buscar a los no vacunados y explicarles por qué se tienen que vacunar. Se busca el bien colectivo, si no vamos a tener un problema".

Respecto a la implementación del pase sanitario, el infectólogo señaló que "es una medida acertada si el poder político lo implementa correctamente y se cumple porque termina siendo una cuestión de favorecer al colectivo y no al individual. Sabemos que los internados y los que tienen enfermedades graves son los no vacunados".

El vicedecano de la Facultad de Medicina de la UNR sostuvo que actualmente el sistema de salud no está tensionado, pero ruegan que no se tensione por múltiples factores. "Por eso la población tiene que entender que los trabajadores y trabajadores del sistema de salud estamos en estos momentos en jaque por un montón de cuestiones. En ese marco le pedimos a la gente que se vacune, es increíble que se defienda el no vacunarse", enfatizó.

En la misma línea, el especialista en Medicina General y Familiar, e integrante de la Asamblea de los Trabajadores por la Salud Colectiva, Lucas de Candia, planteó que "sin dudas, vacunarse es una recomendación, no hay argumentos para aconsejar a nadie que no se vacune, salvo contadísimas situaciones. Todo el mundo debería ir a vacunarse, hoy más que nunca porque la vacuna está disponible". El médico subrayó que "sería importante que en la fase que estamos hoy, que se está empezando a colocar el refuerzo a quienes cumplieron cinco o seis meses de la segunda dosis, se acelere mucho".