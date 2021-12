El proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el Gobierno nacional fue rechazado en la Cámara de Diputados, luego del voto negativo de las bancadas opositoras. Hubo 132 votos en contra y 121 a favor de la iniciativa, con una abstención.

Fue en una larga sesión de más de 20 horas, que incluyó dos cuartos intermedios para dialogar entre los bloques. El oficialismo buscó que el proyecto vuelva a comisión para continuar con las negociaciones pero las bancadas opositoras rechazaron la iniciativa.

El oficialista Frente de Todos pretendía aprobar el Presupuesto en la sesión que comenzó el jueves al mediodía, pero no consiguió los votos suficientes sin el apoyo de otros bloques.



Sin vuelta a comisión

Tras retomar el cuarto intermedio este viernes por la mañana, y en medio de una fuerte polémica, la Cámara de Diputados rechazó por ajustada mayoría un planteo de postergar hasta el martes próximo el debate el Presupuesto 2022 y convocar nuevamente a la comisión de Presupuesto al ministro de Economía, Martín Guzmán.



La moción planteada por el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo, logró 122 afirmativos contra 128, correspondientes al interbloque de Juntos por el Cambio, que anticipó su rechazo a ese planteo, tras un fuerte cruce en el recinto con el Frente de Todos.

Un duro discurso de Máximo Kirchner, que cuestionó al macrismo nuevamente por el endeudamiento con el FMI, fue la excusa de los diputados Cristian Ritondo y Mario Negri para anunciar que su interbloque se opondría a la vuelta del proyecto a comisión.

El discurso de Máximo Kirchner que enojó a la oposición

El titular del bloque del Frente de Todos tomó la palabra luego del enfervorizado discurso del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien dijo que "en Juntos por el Cambio y apuntó contra el oficialismo: "Acá estamos, todos juntos con mucha responsabilidad. Fracasaron, se van a terminar de acostumbrar a dialogar".

A su turno, Máximo Kirchner, cuestionó a la oposición y dijo: "Ojalá hubieran sido tan meticulosos con que el tamaño endeudamiento pasara por el Congreso para cuidar la democracia, quizá fue la cobardía de no poder mandar ese proyecto acá. Votemos y terminemos el show",.



Finalmente, Ritondo, respondió: "No vamos a acompañar que vuelva a comisión, nos tenemos que respetar. El diálogo es respetar al otro. Nunca el kirchnerismo en la Ciudad nos votó un Presupuesto. Si quieren dialogar, dialoguen, no lo digan en la campaña".



Tras los contrapuntos, entonces, primero se votó la vuelta a comisión del proyecto de Presupuesto 2022, que fue rechazado por 128 votos contra 122, en tanto luego, tras una moción de orden, se votó la iniciativa puesta en debate, que fue rechazada por 132 legisladores contra 121 votos a favor y una abstención.

Las fallidas negociaciones por el Presupuesto 2022

Desde el jueves se desarrollaron conversaciones que incluían a los gobernadores de la oposición como los radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy). La Casa Rosada operó desde temprano, incluso con sus propios gobernadores para asegurarse el acompañamiento de sus representantes en el Congreso.

Por su lado, Sergio Massa y Máximo Kirchner hablaron con todas las autoridades de los bloques opositores, ofreciendo algunas modificaciones y apelando a la "responsabilidad" de la oposición, pero sin lograr cerrar un acuerdo. "En el caso de que no salga, habrá que prorrogar el Presupuesto", deslizaban, por la noche, entre colaboradores del bloque del FdT



¿Qué es lo que pedía la oposición? Más allá de las críticas grandilocuentes a las proyecciones macroeconómicas, JxC tenía los ojos puestos en los artículos que prorrogaban las facultades delegadas para aumentar tributos, como los Bienes Personales para bienes en el exterior y las retenciones.