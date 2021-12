Cines

AMOR SIN BARRERAS

Con Ansel Elgort y Ariana DeBose. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 19.40 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 16.50 hs.

CAMPEONES

Con Javier Guitérrez y Athenea Mata. Dir: Javier Fesser. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

CLIFFORD: EL GRAN PERRO ROJO

Con Jack Whitehall y John Cleese. Dir: Walter Becker. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.10, 16.20, 18.30 hs.

Hoyts: Cas: 14.40, 17.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.45, 19.45 hs.

Showcase: Cas: 15.00, 17.15, 19.40 hs.

EL PERRO QUE NO CALLA

Con Daniel Katz y Valeria Lois. Dir: Ana Katz. ATP.

Cine El Cairo: Hoy y dom 26, a las 20.30 hs. Jue 23 y jue 30, a las 18 hs.

ENCANTO

Animación. Dir: Jared Bush y Byron Howard. ATP.

Cines del Centro: Cas: 14.45 hs.

Cinépolis: Cas: 14.10, *16.40, 19.10 hs. (*No se emite mié 22)

Hoyts: DBOX Cas: 13.50 hs. Cas: 14.30, 17.00 hs

Nuevo Monumental: Cas: 15.15, 20.00 hs.

Showcase: Cas: 14.20, 16.30, 19.00, 21.30 hs.

ETERNALS

Con Angelina Jolie y Richard Madden. Dir: Chloé Zhao. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 22.05 hs.

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO

Con Mackenna Grace y Paul Rudd. Dir: Jason Reitman. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.20, *17.00, 19.40 hs. (*No se emite mié 22)

Hoyts: Cas: 13.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.15 hs.

Showcase: Cas: 16.10 hs.

ILSE FUSKOVA

Documental. Dir: Lucas Santa Ana y Liliana Furió. ATP.

Cine El Cairo: Jue 23 y jue 30, a las 22.30 hs.

LA CASA GUCCI

Con Adam Driver y Lady Gaga. Dir: Ridley Scott. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: Sub: 16.30, 19.40 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 21.45 hs.

Showcase: Sub: 19.10, 22.30 hs.

MATRIX RESURRECCIONES (PRE ESTRENO)

Con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Dir: Lana Wachowski. SAM 16 años.

Cinépolis: Mié 22: Cas: 16.00, 16.30, 19.10, 19.40, 22.45 hs. Sub: 22.15 hs.

Hoyts: Mié 22: Cas: 15.40, 22.40 hs. Sub: 19.00, 22.10 hs.

Showcase: Mié 22: Cas: 15.25, 18.35, 21.45 hs. Sub: 16.05, 19.15, 21.30, 22.25 hs.

NO MIRES ARRIBA

Con Leonardo Di Capio y Jennifer Lawrence. Dir: Adam McKay. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Sub: 14.10 hs.

PETITE MAMAN

Con Joséphine Sanz y Gabrielle Sanz. Dir: Céline Sciamma. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 18.00 hs.

RESIDENT EVIL: BIENVENIDOS A RACCOON CITY

Con Kaya Scodelario y Hannah John-Kamen. Dir: Johannes Roberts. SAM 13 c/res.

Cinépolis: Cas: 20.40, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 19.30 hs.

SPIDERMAN: CAMINO A CASA (PRE ESTRENO)

Con Tom Holland y Zendaya. Dir: Jon Watts. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.30, 18.40 hs. Sub: 17.00, 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 15.30, 18.45. 4D Sub: 22.00 hs. 3D Cas: 15.00, 18.15, 21.30 hs. 2D Cas: 16.00, *16.40, 19.00, *19.45, *21.45, 22.20 hs. 2D Sub: *22.45 hs. (*No se emite mié 22)

Hoyts: DBOX 3D Cas: 16.20, 19.40, 23.00 hs. 3D XD Cas: 15.20, 18.40, 22.00 hs. 3D Cas: 13.10, 16.55, 20.00, 20.15 hs. 3D Sub: 14.50, 18.10, 21.30 hs. 2D Cas: 13.35, 14.20, 16.40, 17.40, 21.00, 22.15, 23.20 hs. 2D Sub: 15.50, 19.10, 19.50, 22.30, 23.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 hs. Sub: 16.00, 19.00, 22.00 hs.

Showcase: 2D Cas: 15.55, 19.05 hs. 3D Sub: 22.15 hs. Cas: 14.30, 14.55, 15.15, 16.05, 16.25, 16.50, 17.45, 18.05, 18.25, 19.15, 19.35, 20.55, 21.15, 21.55, 22.25 hs. Sub: 14.45, 15.35, 16.15, 17.25, 17.55, 18.45, 19.25, 20.00, 20.35, 21.05, 21.35, 22.35, 22.45 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Parque Urquiza.

Gran Concierto Rosario Ciudad Sonora. Orquestas, ensambles y bandas musicales de la ciudad conformadas por niños, niñas, jóvenes y adultos profesionales se reunirán para recorrer con el público diversos géneros musicales. Hoy, a las 19 hs.

La Konga. La banda de cuarteto se presentará con su tour El Mismo Aire. Vie 4 de febrero, a las 20.30 hs.

Conociendo Rusia. La banda recorrerá todos sus éxitos y su nuevo material discográfico titulado "La Dirección". Sáb 12, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Elvis Live. Repaso por la obra de Elvis Presley, Chuck Berry, Carl Perkins, Roy Orbison y otros. Hoy, a las 21 hs.

Carposaurios. Tributo a Norberto “Pappo” Napolitano, principalmente de la época de Pappo's Blues y de Riff. Mar 21, a las 21 hs.

Piano Bar. Cinco reconocidos músicos rosarinos se unen para revivir grandes canciones de Charly García. Mié 22, a las 21 hs.

MUSEO ESTEVEZ

San Lorenzo 753.

Música en el Mirador del Estevez. Presentación del conjunto coral Pro Música Antiqua Rosario bajo la dirección de Manuel Alberto Marina, desde el Mirador y sus balcones. Mar 21, a las 20 hs.

Teatro

C. C. ATLAS

Mitre 645.

El Gran Show. Show coreográfico de alumnos de Danza Jazz con canciones de grandes musicales. Dirección y coreografías: Soledad Montecchiarini. Hoy, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Pájaro Negro. Comedia dramática que narra las peripecias de una familia frente a un grave conflicto de herencia. Con Nacho Morales, Jimena Basterra y Pablo Vecchio. Dir: Nicolás Pérez Costa. Sáb 8 de enero.