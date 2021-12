Desde Santa Fe

Sin ley no hay obras. El gobierno de Omar Perotti reaccionó ayer ante el rechazo del presupuesto nacional en el Congreso y alertó sobre una de sus consecuencias: obras estratégicas para la provincia como el puente Santa Fe-Santo Tomé y el acueducto San Javier-Tostado-Villa Minetti se quedaron sin previsión presupuestaria. La cláusula que garantizaba el pago de la deuda nacional a Santa Fe por 132.000 millones de pesos también se cayó. “Los legisladores que votaron en contra del presupuesto van a tener que explicarles a los santafesinos y santafesinas porqué no vamos a iniciar el puente Santa Fe-Santo Tomé en 2022, cuando estaba la decisión política de hacerlo y se había incluido por primera vez en el presupuesto y tampoco el acueducto para llevar agua a Tostado”, se indignó la ministra de Infraestructura Silvina Frana. El diputado nacional Roberto Mirabella –que integra el círculo confianza del gobernador- coincidió que sin ley está “en riesgo la gran inversión nacional que se planificaba para Santa Fe” el año que viene. “Lamento que estén en peligro obras fundamentales para la provincia, como el puente a Santo Tomé que después de tantos años y a través de un trabajo conjunto con el ministro de Obras Pública de la Nación Gabriel Katopodis logramos incluirlo en un presupuesto” que hoy no existe.

La ministra Frana y el diputado Mirabella sintetizaron ayer la posición política de la Casa Gris con un reproche abierto a los doce diputados por Santa Fe que votaron en contra del presupuesto nacional. Diez son de Juntos por el Cambio: Federico Angelini, Luciano Laspina, José Nuñez, Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas (PRO), los radicales Mario Barletta, Ximena García, Juan Martin y Victoria Tejeda y Laura Castets, del partido de Elisa Carrió. Y dos, socialistas: Mónica Fein y Enrique Estévez. “Irresponsables”, los llamó Eduardo Toniolli, uno de los siete diputados del Frente de Todos que sí votaron a favor. Los otros son Mirabella, Marcos Cleri, Alejandra Obeid, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Vanesa Massetani.

“Finalmente, en el marco de una emergencia sanitaria, económica y social, provocada por la pandemia y la crisis” que dejó Mauricio Macri en 2019, y “en medio de una negociación con el FMI por una deuda bestial tomada durante su gobierno, la oposición dejó a la Argentina sin presupuesto”, dijo Toniolli. “Se equivocan si piensan que de esta manera dañan a un gobierno: dañan a los sectores del trabajo y la producción, a las provincias y a los municipios, a todos los que necesitan certezas en momentos de incertidumbre. Justo, cuando nuestro país comienza a recuperarse. Irresponsables”, planteó el legislador.

Frana no ocultó su molestia con los doce diputados de Santa Fe que rechazaron en el presupuesto nacional. Sin nombrarlos, les pidió que “expliquen a los santafesinos y santafesinas por qué no vamos a iniciar el puente Santa Fe-Santo Tomé, cuando hay una decisión política de hacerlo y se había incluido por primera vez en el presupuesto”. El costo de la obra se estima en 17.000 millones de pesos. En el presupuesto 2022 se habían previsto 2.000 millones para llamar a licitación y comenzar los trabajos. En 2023, otros 5.000 millones y en 2024, la inversión más importante: 10.000 millones.

La ministra de Infraestructura lamentó que el acueducto San Javier-Tostado-Villa Minetti -anunciado por el propio ministro Katopodis- también se quedó sin partida presupuestaria. La inversión ronda los 20 millones de dólares. “Los legisladores que no votaron el presupuesto que le expliquen a la gente del norte” por qué se puede hacer esa obra, dijo Frana. “Desde la bajante del río en 2020 y todo este año estuvimos trabajando codo a codo con los pobladores del norte para que tengan agua potable. El acueducto era la solución definitiva y estaba en el presupuesto. Hoy ante la falta de ley, la obra no está prevista. Entonces, los legisladores que votaron en contra que expliquen por qué perjudicaron a los santafesinos y santafesinas”, reprochó.

En la misma línea, se pronunció Mirabella. “Es lamentable que hoy no tengamos presupuesto aprobado”. Un hecho que “pone en riesgo la gran inversión que se planificaba para Santa Fe” en 2022 y “consolidar la reactivación productiva y económica”. “Lamento que hoy estén en peligro muchas obras fundamentales para nuestra provincia, como el puente Santa Fe-Santo Tomé que después de tantos años y a través de un trabajo en conjunto con el ministro Katopodis logramos incluirlo en el presupuesto”, agregó.

Al caer la tarde, Frana publicó en sus redes el último mensaje de Katopodis de ayer. “La oposición rechazó el diálogo que planteó el presidente Alberto Fernández. Se opusieron a un presupuesto con más obra pública, trabajo, educación, ciencia y tecnología. Garantizaremos que cada una de las obras llegue a todo el país. No permitiremos que la irresponsabilidad perjudique al pueblo”.