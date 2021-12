El ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse, denunciado por abuso sexual por varias de sus pacientes, se presentó este viernes a prestar declaración como imputado y frente a la sede judicial una manifestación de mujeres exigió justicia, entre ellas "María", quien lo denunció hace 13 años por violación e intentó quitarse la vida.



El médico fue querellado en la Justicia provincial por abuso sexual contra una paciente de 20 años, tras lo cual se originó una catarata de denuncias en redes sociales, de al menos 18 expacientes que relataron abusos similares.



"María", nombre ficticio de una de ellas, dijo en diálogo con Télam que al menos dos denuncias más llegarán a los estrados judiciales, una de ellas, la propia, que pedirá se "desarchive, porque fue cajoneada y quedó en la nada, cuando tenían todas las pruebas de que me violó en 2008".



Al grito de "Dahse violador", munidas de carteles y pancartas, un grupo de mujeres se concentró frente al Juzgado de Instrucción 4, pegó afiches con el rostro del médico ginecólogo de 56 años, que además se desempeña como auditor del Instituto de Obra Social de Corrientes (IosCor), y exigió justicia "para que no abuse más de ninguna mujer".



"Hace 13 años yo era menor de edad y Dahse era mi ginecólogo, me encerró en su consultorio y me violó de todas las formas que se pueden imaginar, después de dormirme (anestesiada) y 13 años después ya somos 19 mujeres", dijo "María" a la prensa con la voz quebrada.



En un testimonio desgarrador, la mujer relató que "en ese momento no tuve el valor de contarlo y me corté las venas, fui internada y en mi estado de shock dije algo, intervino la policía y los médicos forenses tomaron las pruebas".



"La policía hizo la denuncia en un primer momento y luego mi mamá, porque en 2008 yo era menor de edad", explicó y remarcó que "se me investigó a mí, pasé por terapias psiquiátricas y psicológicas y el señor no tuvo que pasar por ninguna. La víctima es la que tiene que atravesar todo eso", agregó.



Luego, expresó sobre el ginecólogo que "él siguió abusando de pacientes, se maneja de la misma forma y con la misma impunidad. El juez de mi causa, en 2008, la calificó como abuso simple, pero de simple no tenía nada. No podía estar parada de los dolores que tenía y me corté las venas, y a los cuatro años Dahse salió sobreseído. Eso es lo que hizo la Justicia conmigo", dijo en diálogo con Télam.



"Trece años después veo qué le pasó a otras chicas y me sentí culpable, pero si me hubiesen escuchado, si hubiese habido justicia, este hombre no habría seguido abusando", añadió.



"María" mencionó además que la abogada de "Violeta", nombre ficticio de otra joven de 20 años, hizo "una petición para que deje de ser funcionario y al Colegio Médico para que deje de ejercer, pero hasta ahora no hay noticias".



Tras declarar, Dahse salió por otra puerta del edificio judicial para evitar la manifestación pero minutos antes, por la calle Pellegrini, una de las hijas del médico imputado por supuesta comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, quitó parte de los carteles que habían pegado las manifestantes.



"Su familia se burla de nosotros, somos víctimas y estamos pidiendo justicia", dijo "María" a Télam, y agregó que "su mujer se reía mientras lo esperaba en el auto y me tiró un beso".



Debido a la denuncia realizada por Violeta, Dahse declaró ante la Justicia por varias horas, aunque no trascendió el contenido de su declaración.



La acusación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción 1 de la Capital correntina, a cargo de Lucrecia Troia Quirch y la causa en el Juzgado de Instrucción 4, de Leandro Maciel.