En una maratónica sesión que terminó ayer de madrugada, el Concejo aprobó el aumento de las tarifas de taxis y remises, la incorporación de 300 unidades de taxis, un pedido al Banco Municipal para implementar una billetera virtual de pagos, la realización de una prueba piloto de alquiler de kayaks públicos en La Florida y la creación del Circuito Parque Independencia Paseo Gastronómico y Cultural a Cielo Abierto. El cuerpo también avanzó con la creación de la Comisión de Deportes y Turismo, la unificación de las comisiones de Feminismos y Derechos Humanos, y con un pedido de informes sobre la licitación del complejo gastronómico ubicado en la zona de España y el río Paraná. Pero la ordenanza más debatida en la sesión fue la que determina el Plan de Detalle de Villa Ana, que permitirá nuevas construcciones en una zona de Fisherton. La oposición objetó que el Ejecutivo envió recién la semana pasada la norma general con los indicadores urbanísticos para el barrio como para debatir un plan particular, y que tampoco se escuchó a los vecinos. El oficialismo planteó que el trámite por Villa Ana se va a demorar y que aspiran a discutir antes la nueva normativa.

La sesión de prórroga con la nueva conformación del Concejo terminó a las 3.40 de ayer. Si bien había varios expedientes que necesitaban los despachos correspondientes de las comisiones, en particular las nuevas tarifas para taxis y remises, el Plan de Detalle de Villa Ana motivó un áspero debate en la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento y Gobierno, discusión que también continuó en el recinto.

La ordenanza plantea excepciones en los indicadores urbanísticos, afectaciones y usos del suelo sobre un lote de casi 10 mil metros cuadrados donde está ubicada la casona construida en 1898 frente al Jockey Club de Rosario, que será preservada al igual que la arboleda. También establece compensaciones por 88 millones de pesos, actualizables según el precio del pavimento a nivel definitivo -el mensaje original planteaba 53 millones- que se deberán pagar antes del final de obra.

La concejala Fernanda Gigliani (IP) recordó que el intendente Pablo Javkin pidió en mayo pasado que se archive un mensaje enviado por la ex intendenta Mónica Fein con la nueva normativa de Fisherton porque iba a enviar un mensaje superador, que recién envió la semana pasada, pero en julio de ese año mandó el mensaje para tratar en particular el Plan de Detalle de Villa Ana.

"Villa Ana es un lugar muy emblemático y nosotros habíamos puntualizado que las construcciones que están cercanas al inmueble de patrimonio no respetan el distanciamiento que establece la normativa, no respetan el suelo absorbente. Pero la mayor objeción fue pedir que llegue la norma en general para no discutir algo particular", señaló la edila de Iniciativa Popular, que votó en contra de la ordenanza junto al resto de los bloques del peronismo y Ciudad Futura.

Según la edila, "todo fue una desprolijidad, se notaba que había un interés concreto, además no se escuchó a los vecinos, que pidieron una audiencia urgente que no fue contestada. No se vota la norma en general y se avanza en un proyecto particular. El intendente se atrasa en el envío del mensaje que él mismo mandó a archivo, podríamos haber tratado el de Fein que estaba vigente y lo termina ingresando el jueves pasado".

De todos modos, el cuerpo votó sobre tablas como último tema un decreto que autoriza al Ejecutivo a suspender los permisos de edificación y todo acto administrativo previo vinculado a los mismos, por un término máximo de 180 días , en las áreas de tejido AT 4 14 y 15 y en el área de protección histórica eje fundacional Fisherton, para preservar este sector hasta tanto se evalúen los indicadores urbanísticos. Se exceptúan viviendas individuales, ampliaciones o refacciones de unidades ya construidas y de igual modo en el caso de vinculadas a educación, salud e instalaciones deportivas.

El titular de la comisión de Planeamiento, Fabrizio Fiatti (Creo), explicó que el decreto "se votó posteriormente y debería quedar fuera del alcance, veremos como lo instrumenta el Ejecutivo". El edil oficialista sostuvo que se suspenden los nuevos trámites que tienen que ver con el mensaje general del área, para no dejar una ventana de tiempo abierto entre el período de aplicación del mensaje en general y los posibles pedidos de permisos en estos momentos, al entender que el trámite de Villa Ana ya está en el Ejecutivo y tardará un tiempo más en obtener el permiso de edificación final. "El trámite de Villa Ana todavía es extenso y nosotros vamos a terminar discutiendo pronto la norma general para Fisherton, eso no va a generar un problema", concluyó.