La Presidencia de la Cámara de Diputados, a instancia de un pedido del interbloque Juntos por el Cambio, convocó para el próximo martes a una sesión especial cuyo único tema es la modificación del artículo que establece el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales, iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.



Antes de que se formalizara la convocatoria, la diputada nacional del PRO, Silvia Lospenatto, había anticipado en el final de la sesión en que se debatió el proyecto de Presupuesto 2022, que el interbloque Juntos por el Cambio avanzaría en ese sentido.



En el marco de esa solicitud, también se pidió que la comisión de Presupuesto y Hacienda se reúna una hora antes -el martes a las 13- para analizar la iniciativa.



El pedido llega luego de que ayer la mayoría de los bloques opositores se impusieron al oficialismo, en una votación por la cual se emplazaba a la comisión de Presupuesto y Hacienda a debatir el proyecto en cuestión.



Esta modificación permitirá incrementar el mínimo no imponible del impuesto para que una menor cantidad de contribuyentes se encuentre comprendido en el pago de este tributo, destacaron fuentes parlamentarias.



La moción de emplazar a la comisión que preside Carlos Heller originalmente fue aprobada para que se reuniera una hora después del final del debate de Presupuesto 2022, aunque luego fue aplazada al martes a las 13.



"El proyecto en cuestión fue impulsado en el Senado por el oficialista Carlos Caserio y aprobado por unanimidad", remarcó la diputada opositora para sostener su pedido.



Desde el oficialismo, el santafesino Germán Martínez le planteó que se podían hacer diferentes interpretaciones del reglamento en relación con el articulado por el cual la diputada proponía el emplazamiento, aunque no pudo evitar que se avanzara con la votación de la moción.