Una mujer oriunda de Roldán, contacto estrecho del primer paso reconocido en la provincia de Santa Fe, fue diagnosticada con la variante Ómicron de coronavirus, según informó ayer el Ministerio de Salud de la provincia. Fuentes oficiales indicaron, además, que la persona se encuentra aislada de acuerdo al protocolo vigente. La paciente tiene 44 años y cuenta con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se encuentra cursando la enfermedad en su domicilio. Con este caso, la provincia de Santa Fe registra dos personas contagiadas con la cepa Ómicron de Covid-19.

El pasado lunes el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó que se detectó el primer caso de esa cepa en la ciudad. Se trata de una rosarina, de 40 años, con antecedente de un viaje reciente a Estados Unidos y que tenía aplicadas tres dosis de vacunas. La irrupción formal de la nueva variante de coronavirus en el escenario sanitario local despertó una lógica preocupación en las autoridades, quienes se encuentran monitoreando y supervisando, a través de equipos interdisciplinarios de salud, a otras personas que están aisladas por este episodio, que representó el primero a nivel provincial.

Según se indicó en su momento, la mujer comenzó con síntomas leves (tos y fiebre) el 8 de diciembre pasado, dos días después de haber ingresado al país proveniente de Estados Unidos. Luego del resultado positivo de la PCR, se realizó la secuenciación genómica y de esa manera se confirmó la variante Ómicron.

En ese marco, el Ministerio de Salud recuerda que ante cualquier síntoma compatible con coronavirus -fiebre de 37,5°C, tos, dolor de garganta dificultad respiratoria, rinitis/congestión nasal, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos- deben acercarse al puesto de testeo más próximo. Asimismo, es fundamental sostener los cuidados personales, como lavado de manos, distanciamiento social y el uso de barbijo.

Por su parte, el secretario de Salud de Rosario Leonardo Caruana, aseguró que hay un marcado aumento de casos de coronavirus en Rosario, que en algunas semanas fue del "40 por ciento", por lo que pidió a la población "no relajarse" y "mantener" los cuidados de prevención. "Cambió la tendencia de lo que venía pasando con el descenso sostenido de casos, tenemos un incremento claro de contagios, en algunas semanas del 40%", advirtió el funcionario municipal". No obstante, Caruana sostuvo que, si bien "la positividad está más elevada, eso no tiene una correlación con la gravedad de los pacientes". Al respecto el funcionario, consideró "que la baja cantidad de pacientes que requieren internación por la enfermedad está relacionada a los altos niveles de vacunación que tiene la ciudad".



"Hasta hoy, hay un 98% de rosarinos vacunados con una primera dosis y un 85% con un esquema completo y eso nos cuida más", aseguró, Caruana. Según el último reporte oficial de la Secretaría de Salud Pública local un total de 944.758 personas fueron vacunadas y en total se aplicaron 1.866.279 dosis. "Con la vacunación, hemos logrado que la variante Delta no genere los niveles de internación que hubo en otros países", ponderó Caruana.