La decisión de los diputados nacionales del socialismo, Enrique Estévez y Mónica Fein, de votar junto a la oposición en el rechazo al presupuesto nacional 2022; trajo las primeras reacciones y fueron dentro de su propio partido. "Esta actitud no perjudica al gobierno sino a la Argentina", dijeron en un comunicado desde la corriente de opinión BASES, agrupación interna del Partido Socialista, que lidera Eduardo Di Pollina. "Expresamos nuestra preocupación por la gravedad institucional que representa el hecho de que la oposición liderada por Juntos por el Cambio volteara la ley de presupuesto 2022. Las consecuencias de esta actitud, sin precedente en 38 años de democracia, impactan en el funcionamiento de la administración nacional, los gobiernos provinciales y locales, y afectan el curso de una negociación clave con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 45.000 millones de dólares contraída por Juntos por el Cambio durante la presidencia de Mauricio Macri", señala el escrito.

Para los dirigentes socialistas de esa corriente interna "bajo los argumentos que se aducen, como la inexactitud de estimaciones de las variables macroeconómicas o el discurso 'virulento' del oficialismo, subyace la definición política de debilitar al gobierno en un momento de grave crisis económica y sanitaria que aún no termina". Y agrega quye ños legisladores de Cambiemos, "que cuando gobernaron tomaron la ilegítima deuda con el FMI que compromete a generaciones futuras de argentinos y argentinas, son aquellos que tomaron la decisión de dejar al país sin presupuesto, definición que anunciaron en los medios de comunicación con anticipación, cuando el debate aún no había comenzado en el Congreso".

El sector que orienta Di Pollina quiso manifestar "nuestra profunda preocupación y discrepancia por el acompañamiento de los dos diputados del Bloque Socialista a este rechazo, cuando previamente se había dado acuerdo parlamentario para la vuelta del proyecto a comisión. Es una actitud totalmente reñida con la historia de compromiso de defensa de la institucionalidad democrática que caracterizó siempre al Partido Socialista y lo llevó a ser reconocido por todo el arco político como un articulador de consensos en defensa de los intereses de las mayorías nacionales".

Del otro lado, desde la conducción del Partido Socialista se respaldó la decisión de Fein y Estévez al señalar que "decidimos no acompañar la ley de presupuesto 2022 porque consideramos que se trata de un proyecto de ajuste general agravado en sectores como el de los jubilados, las tarifas y la educación. Necesitamos un presupuesto transparente, federal y con visión de futuro". Y aseguraron que "Argentina no tiene presupuesto por la incomprensión del Frente de Todos que se negó a entender que debía dialogar y buscar consenso. La falta de acuerdos debilita la credibilidad en las perspectivas económicas. El presupuesto es irreal y plantea un ajuste que no podemos aceptar".

En la provincia la ministra de Infraestructura y Obras Públicas Silvina Frana, ya se había encargado de señalar los perjuicios para Santa Fe al no contar con el presupuesto nacional 2022. "Obras estratégicas para la provincia como el puente Santa Fe-Santo Tomé y el acueducto San Javier-Tostado-Villa Minetti se quedaron sin previsión presupuestaria. La cláusula que garantizaba el pago de la deuda nacional a Santa Fe por 132.000 millones de pesos también se cayó", aseguró.