En un potente gesto de cohesión interna luego del rechazo opositor al presupuesto en el Congreso, Máximo Kirchner asumió como presidente del PJ bonaerense en un acto al aire libre en la quinta de San Vicente. Estuvo presente el presidente Alberto Fernández, quien, con un discurso aguerrido y en sintonía con el de Kirchner, disparó con dureza contra Juntos por el Cambio y expresó su apoyo al jefe de bloque oficialista en Diputados, luego de la derrota parlamentaria del viernes. "Los que decían que no cerramos con el Fondo ahora no me aprueban el presupuesto y, encima, me apuran. Con la misma deuda que ellos me dejaron. Por favor, pido un poco de honestidad intelectual, dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon. Aunque sea, tengan vergüenza", bramó el Presidente frente a los aplausos de toda la dirigencia peronista bonaerense, en un escenario ubicado a solo unos metros del mausoleo donde descansan los restos de Juan Domingo Perón.



Era un día soleado y diáfano en la quinta San Vicente. A las 11 de la mañana, mientras más de un centenar de intendentes, legisladores, dirigentes sociales y sindicalistas peronistas esperaban la llegada de Alberto Fernández y Máximo Kirchner, más de uno rememoraba cuando, en una larga caravana 15 años atrás, fue trasladado el cuerpo de Perón del cementerio de Chacarita a la histórica quinta 17 de Octubre en San Vicente (ubicada a 50 kilómetros de la Capital). Sin embargo, a diferencia de entonces, el encuentro no terminó con un enfrentamiento a los tiros.

"Bienvenido Máximo a San Vicente", rezaba uno de los carteles de la entrada. Allí no había banderas ni gran presencia militante. Adelante de todo, en cambio, sí estaban todes: el gobernador Axel Kicillof; los ministros nacionales Eduardo "Wado" de Pedro, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y Juan Manzur; les ministres provinciales Martín Insaurralde, Andrés Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez; decenas de intendentes, como Mayra Mendoza y Fernando Espinoza; el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el dirigente de la CTA Roberto Baradel. No estaba Sergio Massa, aunque en representación del Frente Renovador estaba la titular de Aysa, Malena Galmarini. Participaron, incluso, el ex ministro Felipe Solá y el "Flaco" Carlos Kunkel.

A las 12 y media, finalmente, llegaron el Presidente y el flamante titular del PJ bonaerense, casi del brazo. "Todavía están a tiempo de arrepentirse", arrancó, entre risas, Máximo Kirchner, casi como aludiendo al encendido discurso del viernes en la Cámara de Diputados que la oposición utilizó como excusa para bloquear el tratamiento del Presupuesto 2022. En el escenario estaban también Gustavo Menéndez y Verónica Magario. Luego de hacer un recorrido por los años de gobierno de Mauricio Macri y la conformación del Frente de Todos, Kirchner apuntó directamente contra la oposición y terminó de cerrar filas en el oficialismo tras los cimbronazos internos generados por la caída del presupuesto: "Ellos quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y todos. En esa tarea nos vas a encontrar, Alberto. No nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para dónde ir y nosotros vamos a acompañarte para poder sacar nuestra patria adelante, con mucho debate y discusión, pero siempre buscando la síntesis".

En sintonía pero con un tono más combativo, Fernández redobló la apuesta, disparó contra Juntos por el Cambio y contra el Poder Judicial y fantaseó con el 2023. "A Cristina la dejaron sin presupuesto en el 2010, a mí en el 2021. Pero miren, Cristina en el 2010 siguió gobernado y yo en el 2022 voy a seguir gobernando. Y los dos seguimos gobernando porque, antes que nada, representamos el interés de los que menos tienen. Y no me importa qué presupuesto me aprobaron o me dejaron de aprobar porque eso lo voy a hacer igual", proclamó y, acto seguido, apuntó contra la Corte Suprema: "Yo no se qué le pasa porque debería ser un lugar donde las personas van a resolver sus conflictos. Si los jueces no dirimen los conflictos los profundizan". Ya casi al finalizar el acto, el Presidente se refirió al futuro: "No nos han vencido. Entramos ahora en un nuevo tiempo. El 2023 va a ser nuestro, vamos a ganar", señaló, mientras todes les presentes comenzaban a cantar: "A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido".

"El acto fue un gesto político después de lo que pasó en el Congreso. Era necesario mostrar al Frente de Todos abroquelado con la presencia de Alberto", deslizó, una vez finalizado el acto, uno de los ministros a este diario. "Después del viernes estábamos todos a las puteadas pero no podemos canibalizarnos entre nosotros. Hay que seguir adelante y darle apoyo institucional al Presidente de cara a las negociaciones con el Fondo", añadió, en una línea similar, una diputada provincial. La directiva de Casa Rosada tras el rechazo al presupuesto fue clara: nada de cargar las tintas contra el jefe del bloque del FdT, sino apuntar los cañones contra la irresponsabilidad de la oposición que dejó al gobierno nacional sin su Presupuesto. El acto de la presentación de las autoridades del PJ en San Vicente, que venía organizándose desde antes, vino como anillo al dedo.

Si bien la convocatoria terminó adoptando otro cariz por lo sucedido en el Congreso, la coronación de Máximo Kirchner como nuevo titular del Partido Justicialista bonaerense representa un hito en sí mismo. Y es que luego de casi un año de disputas entre Kirchner y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, el acto de unidad funcionó como cierre de un tema que aún generaba cierto malestar interno en el PJ. "Quiero agradecerle también a Fernando Gray y decirle que quiero que estemos todos juntos y que acompañemos a Máximo", sostuvo el presidente del PJ saliente, Gustavo Menéndez, quien iba rotando el sillón del partido con Gray, al comienzo del acto. "El PJ estaba muy cerrado y Máximo lo vino abrir. No significa un desembarco de La Cámpora, sino la apertura a un espacio al que debía abrirse", señaló, apaciguador, un importante referente bonaerense.

Los desafíos que vienen

Ya como nuevo presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner tiene en claro cuáles serán sus objetivos al frente del partido. "La idea es recuperar al PJ como una herramienta de transformación, darle una dinámica para sumar afiliados y modernizarlo", explicaron en su entorno. El mismo Kirchner aprovechó el acto en San Vicente para dar un anticipo: "Para nosotros el interior de la provincia de Buenos Aires va a ser central. Vamos a ir distrito por distrito a hablar con cada compañero y compañera. Y no sólo con los compañeros y compañeras del justicialismo, sino también con todas las cámaras del comercio, con toda la gente que tiene sus inversiones y desarrollos en el interior de la provincia", señaló.