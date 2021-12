El fallo del caso Oil Combustibles deja abiertos interrogantes, sobre todo porque los fundamentos del Tribunal Oral Federal número 3 recién se conocerán el 17 de marzo, o sea dentro de tres meses. Lo único que sí queda claro con la absolución de Fabián De Sousa y Cristóbal López es que hubo una matriz de persecución que incluyó el encarcelamiento de ambos empresarios, con una serie de hechos que no registran muchos antecedentes a nivel mundial: escuchas de las conversaciones con sus abogados, sus parejas, sus hijos; miles de ingresos ilegales a la base de datos de la AFIP y una extorsión que consistió en que amigos del gobierno de Mauricio Macri se ofrecían para hacerse cargo de las empresas del Grupo Indalo, pero había que transferirles las acciones de manera gratuita. Esta última trama es investigada por la jueza María Romilda Servini y en ese expediente está prófugo el hombre clave de la mesa judicial macrista, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

1. ¿Por qué fueron absueltos De Sousa y López?

Porque no hubo ninguna irregularidad en acogerse a los planes de pago que otorgaba la AFIP. Dos de esos planes se validaban directamente por la web y otros dos requerían aprobación de toda la línea de directores del órgano recaudador. De manera que no hubo delito en esa acción de los empresarios.

2. ¿Hubo acuerdo entre el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y López y De Sousa?

A lo largo de todo el juicio no hubo un solo testigo ni un mail ni una evidencia de que existiera una maniobra conjunta, es decir una acción de Echegaray para beneficiar a los dos empresarios imputados. Pero, además, se dieron 1613 planes particulares iguales a los que se otorgaron a Oil y todavía muchísimos más planes generales que beneficiaron a miles y miles de empresas y contribuyentes.

3. ¿Entonces por qué condenaron a cuatro años y ocho meses a Echegaray?

Habrá que ver los fundamentos en marzo, pero en principio los jueces consideraron que perjudicó al Estado otorgándoles los planes a Oil Combustibles y a las otras 1600 empresas y contribuyentes a los que se les otorgaron planes particulares. El delito de defraudación consiste en eso: “perjudicar los intereses confiados”. Pero el agregado es que, en su resolución, los magistrados notifican del fallo al juez que tiene a su cargo la investigación de los otros 1600 planes similares, es decir que de alguna manera están adelantando que todos esos planes constituyeron un delito, incluidos los que se otorgaron a YPF, a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, al Consejo de la Magistratura, a Mirtha Legrand y a muchos otros. En la mayoría de los casos, los contribuyentes no tuvieron que presentar ninguna evidencia de que estaban en problemas y esa era la estrategia de la AFIP: dar facilidades a quien las pidiera para asegurarse el cobro. Por supuesto que en la financiación se pagaban intereses e incluso punitorios. A primera vista, los magistrados parecen arremeter contra lo que era una política económica: una vez cumplidas las metas de recaudación, se otorgaban planes para que muchísimos contribuyentes mantuvieran los puestos de trabajo o para que crearan otros. En ese sentido, Echegaray sostiene que “lo que ocurrió acá es que me condenan por una política económica. Y me arruinan la vida”.

4. ¿En qué punto se percibe entonces la persecución?

Justamente, si de acuerdo a los jueces, la asignación de esos planes le dio un beneficio a las empresas y personas, a los únicos que persiguieron fue a los titulares de Oil. Así fue con la AFIP, que no fue querellante contra YPF, Calcaterra o Mirtha Legrand. No hubo miles de ingresos ilegales ni formaron grupos de tareas dentro de la AFIP para hostigarlos. Y la misma matriz de persecución exhibió --según señaló De Sousa-- el diario La Nación. El objetivo de la AFIP macrista no fue cobrar impuestos o reparar un perjuicio para el Estado, sino perseguir, hostigar por razones políticas y empresarias. “Intentaron robar las empresas --insistió De Sousa--. Nos embargaron, allanaron, se quedaron con concesiones y obras que ganamos en licitaciones”. De hecho, hubo una grotesca maniobra con la refinería de Oil: la compró YPF a precio vil y de inmediato se la revendió a amigos del macrismo, según reveló Aníbal Fernández, ahora ministro de Seguridad, pero en algún momento abogado de Oil. Igualmente, la persecución apuntó también a los medios del Grupo Indalo: “Si yo hubiera pactado con Mauricio Macri, que me pedía poner C5N o Radio 10 al servicio de su gobierno, nada de todo esto hubiera pasado”, consignó Cristóbal López, haciendo referencia a una reunión personal que tuvo con el expresidente. En ese encuentro, en casa de Franco Macri, Mauricio Macri le exigió el alineamiento de los medios de Indalo.

5. ¿Como impacta el veredicto en todas las causas contra el gobierno de Cristina Kirchner?

Nuevamente, naufraga otra acusación. A Echegaray no se lo condena por haberse enriquecido con la adjudicación de planes ni se le achaca un beneficio personal. De Sousa y López se acogieron a planes iguales a los que suscribieron otros contribuyentes. Es más, la AFIP de Macri también los otorgó incluso abarcando el Impuesto a la Transacción de Combustibles. En la causa Hotesur-Los Sauces se argumentaba que los alquileres pagados a los Kirchner por el Grupo Indalo eran un blanqueo de delitos precedentes, entre ellos los de este expediente. Finalmente, los jueces dijeron que no hubo delito. Y lo objetivo es que mientras López y De Sousa estuvieron 22 meses en prisión supuestamente por perjudicar al Estado por los planes impositivos, el hermano del expresidente Gianfranco Macri blanqueó 31 millones de dólares que tenía escondidos, la madre de los Macri, Alicia Blanco Villegas, otros 25 millones de dólares ocultos y el hermano Mariano Macri denunció la existencia de sociedades y cuentas en paraísos fiscales propiedad del expresidente. De todas maneras, hay mucho camino por recorrer. Por un lado, habrá recursos a la Cámara de Casación, en la que el macrismo tiene una llegada escandalosa, tal como se verificó con las visitas de jueces a la Casa Rosada y Olivos. Y la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora permitió todas las maniobras.