Beatriz Salas, madre del gendarme Félix Ahumada, fallecido a los 27 años, exigió la reanudación del juicio oral y público suspendido el pasado 15 de noviembre. En ese proceso, ante el Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de Salta, se comenzó a juzgar a cuatro comandantes y a un suboficial de Gendarmería Nacional por el siniestro vial, ocurrido el 14 de diciembre de 2015 en Rosario de la Frontera, en el que perdieron la vida 43 gendarmes que eran parte de una patrulla enviada desde el Destacamento Móvil 5, con asiento en Santiago del Estero, a reprimir una protesta de la dirigente social Milagro Sala en Jujuy.



El debate se inició a principio de noviembre, pero el Tribunal lo suspendió, aduciendo que hay negligencias que deben ser corregidas antes de continuar con el juicio, e incluso responsabilizaron por estas fallas a representantes legales de las actorías civiles y las querellas de familiares de las víctimas.

En ese proceso están acusados el comandante y jefe de Logística Juan Carulos German, y el suboficial mayor y jefe de la División Motorizada Ricardo Ernesto Villasanti (padre de Ricardo Emilio Villasanti, también fallecido en el siniestro); el comandante principal y jefe de personal Juan Carlos Bordón; el comandante mayor y jefe de Sestacamento Elio Rafael Méndez; y el comandante principal y segundo en el mando Ramón Antonio Maidana.

"Los imputados siguen trabajando, estamos hablando de 43 vidas y ninguno fue separado del cargo, es inentendible como se está manejando el Estado, el gobierno", afirmó Salas. En el nuevo aniversario del siniestro fatal, familiares de lxs 43 gendarmes participaron en Rosario de la Frontera, en el sur salteño, de una vigilia y una misa en su memoria.

"Quiero tener la seguridad de que el Tribunal está actuando a conciencia, con justicia y con la búsqueda de la verdad. Estamos ante un poder enorme. Quiero saber si se va a hacer un justicia o es un mero juego", manifestó Salas, quien resaltó que por primera vez en la segunda audiencia de este debate uno de los jueces hizo referencia a esta causa y a los derechos humanos.

Salas recordó que la representación de los abogados Nicolás Vedia y Rubén Fernández reclaman solo que se haga el juicio penal y que los jefes de Gendarmería sean juzgados. La mujer, que reside en Córdoba, asistió en su momento a la primera audiencia del juicio y si bien expresó su deseo de seguir de cerca las instancias del proceso, ya para la segunda audiencia no pudo viajar, "la situación económica nos afecta muchísimo", explicó, e insistió que a pesar de estas dificultades van "a seguir mientras podamos para que los 43 hijos puedan descansar".



"Necesito justicia"

Antonio Suárez es el padre de Marcos Suárez, que había ingresado a los 18 años a la Gendarmería Nacional y falleció en el siniestro de 2015, a la edad de 20 años. Junto a otros familiares Antonio organizó este año la vigilia en Rosario de la Frontera, a donde pudieron llegar unas ocho familias. Por otro lado, hubo un acto formal de Gendarmería y en el Destacamento Móvil 5 de Santiago también se hizo un recordatorio con familiares.

"No tengo nada contra la fuerza porque no la voy a culpar por la mala acción de algunos jefes, cada uno es responsable de sus actos. No nos interesa el dinero por eso no estamos en un juicio civil. Yo necesito que se haga justicia", dijo Suárez a Salta/12.

Y cargó contra los jefes de Gendarmería: "son culpables de haber puesto una cubierta vencida y que eso derivó en la muerte de 43 personas. Si hubiera sido un accidente lo masticaríamos, pero esto se comprueba que no es", señaló y reprochó que que se siga "haciendo lo mismo", enviar a miembros de las fuerzas en móviles que no están en óptimas condiciones. El colectivo siniestrado en diciembre de 2015 volcó y cayó del puente del arroyo Balboa, sobre la ruta nacional 34, luego de que explotara un neumático que estaba en malas condiciones.

Suárez también sostuvo que está en contra de que los gobiernos utilicen a la Gendarmería u otras fuerzas de seguridad para reprimir. Dijo que a lxs 43 gendarmes "no se los debería haber enviado" a Jujuy, "porque supuestamente decían que Milagro Sala iba a tomar la casa de gobierno. Mover a 150 personas para ir a sacar a una persona por reclamar un derecho, estoy muy en contra de eso", sostuvo. Y aunque aclaró: "No estoy en contra ni a favor de Milagro Sala", insistió en que no se puede responder con represión a "la gente (que) necesita comida, trabajo, vivienda, vivir bien. No podemos mandar a 150 gendarmes a pegarle a la gente que esta reclamando. Mandan (incluso) a reprimir a los maestros. Que el gobierno se haga cargo de generar trabajo y empresas en el país en el que vivimos". Dijo que como padres y madres de lxs gendarmes fallecidos también han salido a marchar pidiendo justicia, porque "está en el derecho de toda persona".

Suárez es tractorista, de Campo Largo, en la provincia del Chaco. Hizo también muchos esfuerzos para presenciar la primera audiencia de juicio y ya la segunda no pudo asistir por razones económicas. "Quiero que el juicio se reanude cuanto antes y que a los responsables les den lo que se merecen de condena", reclamó.

Por su parte, Salas consideró que al haber enviado a los gendarmes en un colectivo que no estaba en condiciones, los jefes cometieron "un homicidio con premeditación, porque los choferes les dijeron (de la falta de condiciones de seguridad) y estaban sabiendo lo que iba a pasar". El relato de los choferes respecto al estado del colectivo ha sido clave en la acusación contra los jefes de Gendarmería. Salas señaló que los choferes han sido hostigados en la fuerza y que a uno de los ellos incluso "lo separaron del cargo al poco tiempo y le inventaron causas".

El abogado Rubén Fernández dijo que esperan la reanudación del juicio recién en febrero o marzo de 2022. Según contó, los jueces no hicieron lugar a un pedido de nulidad de la elevación a juiciio que había realizado la querella de Arriagada y Monserrat.

Fernández compartió la opinión de los jueces del TOF 2 respecto a que lxs abogadxs de las actorías civiles y la querella de Arriagada y Monserrat "no cumplieron con todas las cuestion Tribunal. Hay una mala praxis profesional", señaló. Agregó que hay dilaciones procesales por pedidos de esa querella, "pruebas que no tenían nada que ver con la causa".

Fernández, junto a Nicolás Salazar y Nicolás Vedia representan "en bloque" a familiares de 6 fallecidos y dos sobrevivientes del siniestro vial. "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a citar a testigos: al exgobernador de Santiago del Estero; a la exministra de seguridad (de la nación) Patricia Bullrich; a Milagro Sala porque todo pasó por ella. Hubo un informe de la AFI que decía que el gobernador (Gerardo) Morales pidió la asistencia de gendarmería porque se corría la información de que la organización (Tupac Amaru) iba a tomar la casa de gobierno", sostuvo.

En cuanto al objetivo del viaje de lxs gendarmes fallecidos, Fernández dijo que en caso de no haber sido necesaria la presencia de Gendarmería en Jujuy, "habría una responsabilidad mayor" porque se habrían "mal utilizado los recursos del Estado por parte de las autoridades ministeriales de ese momento", durante el gobierno de Cambiemos.