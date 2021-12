El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires lanza una campaña de concientización sobre el uso de pirotecnia en las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo. En Argentina 50% de las víctimas por el uso de pirotecnia son niñas y niños y el 25% de los heridos son solo espectadores. El mayor porcentaje de víctimas de accidentes por el uso de pirotecnia en la Argentina son niñas y niños. Por ello, el MPT realiza la campaña de concientización con el objetivo de prevenir daños evitables: "Festejemos sin pirotecnia".

El MPT recomienda que los adultos que decidan usar pirotecnia lo hagan en lugares abiertos, no la guarden en bolsillos ni la expongan al sol o fuentes de calor. Niñas y niños no deben manipular pirotecnia de ningún tipo. Para evitar accidentes y hacer un uso responsable, se debe adquirir pirotecnia autorizada, es decir, aquella que tiene la inscripción o el número de registro otorgado por el RENAR. Por otra parte, desde el Ministerio alertan acerca de las lesiones auditivas que puede provocar el uso de pirotecnia sonora, principalmente en bebés, niñas y niños cuyo sistema auditivo es más vulnerable. También es importante señalar que la utilización de las denominadas "bengalitas y estrellitas" no son inofensivas ya que también pueden prender fuego la ropa o causar heridas en los ojos por las chispas que desprenden.

Los elementos hay que encenderlos en el suelo, nunca en las manos ni dentro de ningún objeto como latas o botellas entre otros. Si no llegaran a explotar no deben tocarse, hay que arrojarles agua y mantenerse lejos.Las estadísticas indican que en su mayoría son niñas y niños los que llegan a las guardias con mutilaciones, quemaduras o lesiones oculares importantes. Por eso, el MPT remarca que es fundamental apartar a niñas y niños de cualquier tipo de pirotecnia. Es obligación de los adultos protegerlos y cuidarlos.

Quienes se encuentran atravesando una internación o son usuarios de los servicios de salud mental son muy vulnerables a los ruidos. Como así también quienes tienen diagnosticado Trastorno del Espectro Autista ya que tienen hipersensibilidad auditiva y la sufren con particular intensidad.

La campaña se extenderá hasta fin de año y contará con información respecto de los centros de atención médica y emergencias. También se publicará en las redes sociales: Facebook @mptutelar, Twitter @mptutelar y estará en la página web del MPT http://mptutelar.gob.ar/.

Hospital de Quemados: en Pedro Goyena 369. Centros Oftalmológicos Lagleyze: Av. Juan B. Justo 4151 y Santa Lucía: Av. San Juan 2021. Hospital de Pediatría Juan Garrahan: Pichincha 1890. Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Gallo 1330. Hospital de Pediatría Pedro de Elizalde: Montes de Oca 40. Teléfonos 100 Bomberos // 103 Emergencias // 107 SAME.