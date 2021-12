La industria siguió en noviembre su camino de mejora sostenida y ya no sólo se puso por sobre los niveles del 2019 en cuanto a actividad, sino también en relación al empleo. El dato se desprende del informe del Centro de Estudios para la Producción, que mostró un incremento de 8,2 por ciento frente al mismo mes de 2019 y un 2,8 por ciento contra octubre pasado. En paralelo, el empleo industrial formal retornó a niveles de principios de 2019 con unos 40.000 puestos por encima de finales de ese año.

Desde el CEP, que depende de la cartera que conduce Matías Kulfas, estimaron que el nivel de actividad económica cerrará 2021 con una suba cercana al 10 por ciento y que, en las últimas cuatro semanas -dos de noviembre y los primeros quince días de diciembre- el crecimiento frente al mismo período de 2019 fue de 10,7 por ciento y 9,5 por ciento contra igual lapso de 2018.



En el caso puntual de la industria, 10 de 14 sectores relevados mantuvieron un crecimiento en noviembre ya que de 1.059 plantas industriales analizadas, el 57,6 por ciento consumió más energía que en igual mes de 2019, a la vez que se espera que el sector termine el año 6 por ciento por encima de 2019 y aproximadamente 15 por ciento arriba de 2020.



Los sectores que más energía consumieron fueron minerales no metálicos (+24,2), refinación de petróleo (+19,4), metales básicos (+18,3, dato consistente con la suba del 26,1por ciento en la producción de acero crudo) y automotor (+16,2). De hecho, el sector automotor fue uno de los más dinámicos en noviembre al producir 46.490 unidades, según ADEFA, el mayor nivel para similar mes desde 2016 (+71,6 por ciento vs 2019 y +42,7 por ciento vs. 2020).



En tanto, el acumulado de producción de los once primeros meses fue 31,5 por ciento superior contra el mismo período de 2019 y 74 por ciento mayor que en 2020. La producción de maquinaria y equipos también creció fuertemente (+33,7 por ciento en octubre respecto del mismo período de 2019, impulsado sobre todo por el segmento agropecuario (+102,2), que registró su tercer mayor nivel en la serie impulsado por el crédito bancario y el de aparatos de uso doméstico (+34,1).



La siderurgia, según datos de la Cámara del Acero, alcanzó en noviembre el nivel más alto de producción para ese mes desde 2017, tuvo un crecimiento de 26,1por ciento frente a noviembre de 2019 y, en términos acumulados, representó un aumento del 3 por ciento en lo que va de 2021.

Inversiones, ventas y consumo

En materia de inversiones, en octubre las importaciones de bienes de capital crecieron 11,3 frente al mismo mes de 2019 y 24,9 por ciento en comparación con 2020, de la mano de la construcción que creció 7,3 frente a octubre de 2019 (+8,3 por ciento interanual).



En el frente externo, el saldo comercial en octubre confirmó por décimo mes consecutivo el superávit en la balanza de pagos, en esta ocasión fue de US$ 1.601 millones gracias a que las exportaciones crecieron un 16,3 por ciento comparación con el mismo período de 2019 y las importaciones, un 27,3.



Por rubro, las ventas al exterior de productos primarios creció un 14,1 respecto a 2019, las de manufacturas agropecuarias, un 13,2 por ciento y las de manufacturas industriales, 18,6. En cuanto a consumo, las ventas reales en precios constantes con Ahora 12 alcanzaron los $122.996 millones en noviembre, segundo máximo nivel de ventas de todo el registro y superiores a las del mismo mes de 2020 y 2019 en un 12,6 por ciento y 22,4 respectivamente.



En materia de empleo, el número de trabajadores registrados se incrementó en 71.200 en septiembre respecto a agosto en la medición sin estacionalidad (+0,6%, su novena suba en fila) gracias al aporte del sector privado con 19.600 asalariados (+0,3%), el público en 7.600 (+0,2%), los monotributistas (+2,3%) y monotributistas sociales (+1,7%), mientras que se redujo levemente la de autónomos (-0,1%).



El sector de prendas de vestir y calzado alcanzó su quinto incremento consecutivo frente a octubre 2019 (+14,6% vs. 2019) y el mayor nivel en tres años en la medición desestacionalizada. Por su parte, los minerales no metálicos tuvieron una suba de 10,7% respecto a octubre 2019 por los aumentos del cemento, los productos de arcilla y cerámica. En químicos, por su parte, el sector registró la octava suba consecutiva, y se colocó un 2,3% por encima de octubre de 2019.