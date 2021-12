La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, advirtió ayer que la positividad de casos de covid está aumentando en la provincia y dijo que puede haber un "rebrote ahora", sobre todo luego de las fiestas de fin de año y las vacaciones. No descartó restricciones e insistió en la importancia de testearse ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad.

En una entrevista en Aire de Santa Fe la funcionaria de salud advirtió que "la positividad está aumentando. Pensaba que íbamos a tener una ola en marzo, pero por lo que estamos viendo podemos tener un rebrote ahora. Estamos apostando fuertemente a llegar con las dos dosis y tres dosis también a los chicos".

Martorano también dijo que le preocupan las vacaciones. "El comienzo de las clases en marzo va a depender de cómo nos manejemos este verano", señaló. "La positividad está aumentando. Pensaba que íbamos a tener una ola en marzo, pero por lo que estamos viendo podemos tener un rebrote ahora", advirtió. A la vez, la funcionaria sostuvo que "si la situación se pone grave" puede haber restricciones "cortas y previsibles" pero que están haciendo "todo lo posible para no llegar a eso".

Tras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre evitar las reuniones sociales en las fiestas de fin de año, la ministra de Salud de Santa Fe dijo que su recomendación es "juntarse en grupos pequeños" manteniendo las medidas sanitarias. "Usen el barbijo el mayor tiempo posible", pidió Martorano. "El que tiene un síntoma, que se aleje y se testee. Es gratuito, accesible y rápido", afirmó.

De igual modo la titular de la cartera sanitaria recomendó juntarse en grupos chicos esta Navidad y Año Nuevo, ante la llegada de Ómicron a la provincia de Santa Fe."Los domingos la gente se está reuniendo a comer un asado. Tratemos de que sea al aire libre, no mucha gente, los que habitualmente se ven. Me preocupa el después, no estas reuniones. Cuando la gente joven sale a las plazas y se quitan los barbijos. Estoy viendo que Ómicron es super contagiosa", señaló Martorano.

En igual sentido la médica reconoció que la ocupación de camas críticas en la provincia de Santa Fe es del 55% y en la capital del 72%, porque hay menos camas. Pero que los pacientes covid están todos internados en camas generales, con cuadros leves. Sobre la vacunación en la provincia, dijo que 2.800.000 santafesinos tienen dos dosis y que ya se está vacunando con una tercera. "Estamos haciendo algo distinto para no tener un colapso sanitario. Europa estuvo vacunando a pacientes por encima de 15 años. Nosotros dijimos de 12 a 17 y ya estamos de 3 a 11. Santa Fe está llegando al 80% de vacunación de la población total. De 3 a 11 años se han vacunado muchísimo y ese grupo es importante porque es el gran reservorio. Ahí quedó circulando el virus que volvió a hacer las infecciones", dijo Martorano.

"Europa está poniendo recién la tercera dosis, y nosotros empezamos antes no porque seamos más vivos sino porque vimos lo que estaba pasando. Ellos dicen a los seis meses caen los anticuerpos, nosotros a los cinco ya estamos indicando la tercera dosis", señaló. Y sostuvo: "Probablemente lleguemos a un agosto con mucha población vacunada y con terceras dosis. Entre enero, febrero y marzo ya les va a tocar a los que se vacunaron en junio o agosto".

La funcionaria también afirmó que el personal de salud santafesino está prácticamente vacunado por completo con tres dosis. Sobre los jóvenes de entre 18 y 39 años que tienen solo una dosis, expresó: "Nos quedaba un grupo de 200 mil personas de entre 18 y 39 años que no fueron al segundo turno. No es que sean antivacunas, simplemente o se colgaron o, se pusieron la primera dosis porque te la pedían para entrar a un boliche o a la cancha. Desde que se dijo lo del pase sanitario, empezó a llegar la avalancha de los que no se pusieron segundas dosis", contó.

En otro orden Martorano analizó la situación actual del virus ante la llega de Ómicron, variante que calificó como "supercontagiosa". "La pandemia no terminó ni está terminando. Está virando. Una pandemia nunca termina en dos años. Lo que sí suele ocurrir es que hasta que no esté todo el mundo vacunado vamos a tener mutaciones", advirtió. Y dijo que el principal problema fue la falta de equidad en la repartición de vacunas, que dejó a países como África sin inmunidad y, justamente, desde allá llegó la cepa Ómicron.