Como todos los años para las fiestas, las plataformas de streaming y la programación de TV se inundan de películas inspiradas en la Navidad. Desde films tradicionales para volver a ver hasta nuevas producciones, aquí algunas de las opciones para este fin de semana navideño.

Soltero hasta Navidad

Soltero hasta Navidad (Single All the Way) cuenta la historia de dos amigos que tienen miedo de reconocer su enamoramiento mutuo. Por un lado está Peter, interpretado por Michael Urie, un joven que lleva el estereotipo del eterno soltero, situación que genera preocupación en su familia que lo quiere ver con una pareja.

Todos los años pasa las festividades con sus padres, pero siempre termina molesto por las críticas que recibe respecto al no tener una pareja estable. Pero en estas fiestas decide que las cosas serán diferentes: convence a su amigo Nick, Philemon Chambers, para que lo acompañe y las pase con él fingiendo ser su prometido.

Pero la madre de Peter, encarnada por Kathy Najimy, se adelanta y, al suponer que su hijo no iría con nadie, su madre le organiza una cita a ciegas con su entrenador, James. Si bien resulta todo una sorpresa, a Peter y Nick se les presenta una situación que los hacen pensar en verdad qué es lo que sienten cada uno por el otro.

Disponible en Netflix.

Año: 2021

Director: Chris Columbus

Reparto: Michael Urie, Jonathan P. Chambers, Kathy Najimy, Jennifer Coolidge, Luke Macfarlane.

Duración: 99 minutos

País: Estados Unidos

Dirección: Michael Mayer

Género: comedia romántica

Un castillo por Navidad

Un castillo por Navidad (A Castle for Christmas) Un castillo por Navidad trata la aventura que se encamina a atravesar Sophie Brown, una talentosa periodista y escritora interpretada por Brooke Shields, que llega a Escocia escapando de un escándalo para comenzar un nuevo trabajo, pero que no atraviesa el mejor momento de su vida.

Una vez en este país, decide comprar un castillo del cual es propietario el duque escocés Myles, protagonizado por Cary Elwes que no quiere vendérselo. Además, el carácter del lord no ayuda: es terco, gruñón y para nada dócil. Sin embargo, Sophie Brown debe tratar de caerle bien. Pero en el medio de malos entendidos y discusiones, ambos descubren y se terminan enamorando.

Disponible en Netflix.

Año: 2021

Duración: 97 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Mary Lambert

Reparto: Brooke Shields, Cary Elwes, Suanne Braun, Lee Ross, Andi Osho, Mark Fleischmann.

Género: comedia romántica.

Simplemente amor

Love Actually es una comedia romántica que pone de manifiesto diferentes experiencias que ocurren en la ciudad de Londres, protagonizadas por un elenco repleto de estrellas. Interconectadas, se narran las historias de un primer ministro llamado David (Hugh Grant) que se enamora de una joven del personal de servicio de la residencia oficial; una vieja estrella de rock (Bill Nighy) que prepara su reaparición final de una forma muy peculiar y un joven británico (Kris Marshall) que decide viajar a Estados Unidos para conocer mujeres. Todas las historias estarán atravesadas por el amor.

Disponible en Amazon Prime.

Año: 2003

Duración: 128 min.

País: Reino Unido

Reparto: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, entre otros.

Género: Romance. Comedia | Comedia romántica.

El Grinch

The Grinch (How the Grinch Stole Christmas) interpretado por el hilarante Jim Carrey, es otro de los films que no pueden faltar durante las festividades. Trata la historia de un ogro verde que vivió aislado en la cima de una montaña, en las afueras de la ciudad de Villa Quién y que odia la Navidad. Para evitar que ocurra, decide robar los regalos de todos los habitantes.

En medio de su plan, este ser peludo y color verde conoce a una niña llamada Cindy Lou, quien lo enternece y le hace reflexionar sobre el sentido de estas fechas especiales.

Disponible en Netflix.

Año: 2000

Director: Chris Columbus

Reparto: Jim Carrey, Rachel Bailit, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Taylor Momsen, Bill Irwin.

Duración: 105 minutos

País: Estados Unidos

Género: Comedia. Fantástico. Infantil

Mi pobre angelito I y II

La película “Mi pobre Angelito” —Home Alone— es un clásico de estas fechas, con dos entregas. La primera se estrenó en 1991 y la segunda en 1992. El primer film cuenta la historia de Kevin McCallister, el personaje que llevó a la fama a Macaulay Culkin, quien es olvidado por su familia que viajó a París pasar la Navidad. Pero eso no es todo, ya que con sus apenas ocho años debe defender su casa de dos ladrones que quieren aprovechar que no sus padrs no están para robar la vivienda. Para impedirlo, Kevin pone en marcha un plan que los delincuentes no creían que un niño fuera capaz de hacer y hace que el robo resulte fallido.

Un año después se estrenó "Mi pobre angelito II: Perdido en Nueva York". Al año siguiente de que Kevin fuera olvidado por sus padres, su familia decide pasar las fiestas en Miami. Sin embargo, el hijo pequeño de los McCallister aborda un avión equivocado cuando llega al aeropuerto de Chicago, cuando intenta seguir a su padre.

En vez de viajar al estado de Florida, el niño toma el vuelo con destino a Nueva York. cuando llega a la ciudad decide visitar a sus tíos, y distintos lugares de la ciudad. Pero en su aventura, se encuentra con Harry y Marv, los delincuentes que intentaron robar su casa el año anterior en Navidad, quienes se escaparon de prisión y planean otro robo para conseguir dinero para fugarse del país. Al igual que en la primera entrega, Kevin pone a prueba a estos dos hombres que nuevamente terminan presos y sufren al niño que ya los había enviado a prisión.